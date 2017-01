“i-Tour Schi”, premieră turistică

Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România şi Groove Hour lansează “i-Tour Schi” în data de 22 decembrie, la Braşov, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov (APDT Braşov). “i-Tour Schi” este cel mai amplu proiect de informare şi promovare turistică la nivel naţional, dedicat sporturilor de iarnă, şi este sustinut de Ciuc Premium partener i-Tour al doilea an consecutiv. Conceptul dezvoltat pentru sezonul de iarnă 2010 – 2011 reprezintă o premieră în ceea ce priveşte informarea turistică în România. Pentru prima dată 78 de pârtii omologate din ţară vor fi promovate pe pliante turistice prin intermediul proiectului naţional de informare şi promovare turistică i-Tour şi puse gratuit la dispoziţia turiştilor. i-Tour oferă pasionaţilor de sporturi de iarnă din toată ţara posibilitatea de a experimenta cât mai multe domenii schiabile şi de a se bucura din plin de sezonul de schi, asigurând accesul turiştilor la cât mai multe informaţii despre domeniile schiabile din cele 11 judeţe atinse de i-Tour în această iarnă. “Consider că proiectul I-Tour ne ajută să promovăm pârtiile de ski din ţară, pentru o mai bună imagine a României ca destinaţie europeană de sporturi de iarnă, atât pentru turiştii români cât şi pentru cei străini”, a declarat Corina Martin, Preşedinte Federaţia FAPT. “Sezonul de schi 2010 – 2011 debutează anul acesta cu proiectul “i-Tour Schi” extins la nivel naţional şi online pe www.i-tour.ro. Ne-am respectat angajamentul pe care ni l-am asumat faţă de turişti şi parteneri în sezonul estival din acest an şi am extins reţeaua de standuri Groove Hour cu 125 de puncte. Acum turiştii aflaţi în peste 30 de localităţi, din 11 judete vor beneficia de hărţi gratuite ale pârtiilor omologate, hărţi ale staţiunilor şi oraşelor apropiate, fiecare cu obiectivele turistice de vizitat, aflate la recepţie sau în centrele de informare turistică din zonă” a declarat Dragoş Paiu, Director de Marketing Groove Hour. \"Ciuc Premium este o bere dintr-o mie, iar pentru consumatorii ei contează doar gustul. Ne-am asociat proiectului i-Tour pentru că este un proiect unic în ţară, care pune în valoare patrimoniul turistic naţional şi astfel stim ca vom comunica în special cu oamenii care apreciază lucrurile cu adevărat esenţiale. În această iarnă am ales să realizăm un proiect special prin i-Tour, şi anume elaborarea a 17 hărţi care cuprind peste 70 de pârtii de schi omologate din ţară, staţiuni montane şi oraşe turistice, ce vor fi oferite gratuit turiştilor in 11 judeţe. Astfel, continuăm tradiţia prin care susţinem atracţiile montane şi turismul activ\", a declarat Răzvan Tucaliuc, Brand Manger Ciuc Premium.