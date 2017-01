Iubitorii trupei „Montuga” pot cîştiga o excursie la Paris

„Montuga”, formaţie din „noul val”, dar care promite o carieră de succes, a pregătit, odată cu lansarea materialului discografic de debut, o surpriză tuturor celor care vor cumpăra albumul. Cei care vor cumpăra CD-ul trebuie să caute seria hologramei de pe copertă şi să se înscrie la concurs pînă pe data de 25 ianuarie 2009, completînd formularul din interiorul albumului. Premiul, în valoare de 1000 de euro, constă într-o excursie pentru două persoane la Paris, în cea mai romantică perioadă a anului: 13 – 15 februarie. Concursul se desfăşoară în perioada 4 noiembrie 2008 - 25 ianuarie 2009, iar tragerea la sorţi va avea loc pe data de 2 februarie 2009.

Primul single de pe albumul de debut al trupei este piesa „Sofia”, o melodie cu un sound occidental, care a intrat, de curînd, în difuzare pe posturile radio şi de televiziune. „După ce am filmat videoclipul, multă lume ne-a întrebat dacă am găsit-o pe Sofia, de ce nu apare în clip, dacă o mai căutăm... Astfel a apărut ideea concursului, de data aceasta încercăm să vedem dacă nu cumva s-o fi ascuns prin Paris”, au precizat Mika Moupondo şi Mihai Ristea, cei doi componenţi ai trupei.