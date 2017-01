Iubitul Andreei Marin, operat la turci

Logodnicul prezentatoarei TV, Andreea Marin, Tuncay Ozturk, a fost operat în Turcia. Fizioterapeutul are acum mâna în gips. Intervenţia s-a desfăşurat fără probleme, însă îl va împiedica pe iubitul Andreei Marin să mai profeseze pentru o perioadă de câteva luni. Andreea Marin şi Tuncay Ozturk au anunţat, la sfârşitul lunii octombrie, că s-au logodit, la cinci luni de la începutul relaţiei lor. „Şi-a lăsat ţara pentru mine. Nu e puţin lucru. A luat viaţa de la zero. Cred că am datoria de onoare să îl preţuiesc la fel de mult cum mă preţuieşte el... Nu mă poate obliga nimeni să fac ceva ce nu simt. Suntem oameni maturi şi ştim ce ne dorim. Nu e nevoie de cineva din afară să ne convingă ce ne dorim!“, a mărturisit bruneta. Ea va pleca, în acest weekend, în Turcia, pentru a-l vizita pe Tuncay Ozturk, aflat încă în spital, la Istanbul.