Iulia Vântur, într-un spectacol regizat de Mălăele

Iubita lui Marius Moga, vedeta TV Iulia Vântur, va face parte din distribuţia unui music-hall referitor la viaţa dramatică şi opera marelui pictor Toulouse Lautrec. Spectacolul va avea premiera în această primăvară. Provocarea actoricească este cu atât mai mare cu cât, aflată la debutul în teatru, artista trebuie să interpreteze mai multe roluri. „Voi fi prezentă pe scenă aproape pe toată durata spectacolului. Am şansa de a da viaţă mai multor personaje şi astfel, am reuşit să înţeleg mai bine epoca şi viaţa marelui Toulouse Lautrec. E o mare provocare pentru mine. Trebuie să-mi folosesc toate resursele, să am abilitatea de a face trecerea rapidă între caractere total diferite - de la o artistă de cabaret la iubita pictorului - Susanne Valadon -, de la cântăreaţa Jane Avril la mama lui Toulouse Lautrec - contesa Adele\", a declarat Iulia Vântur.

Ea este pasionată de actorie încă din adolescenţă. „Am şansa de a mirosi, de a trăi teatrul dintr-o altă perspectivă, de a mă elibera de orice inhibiţie, de a-mi depăşi anumite limite. Prin acest spectacol cunosc şi mă transpun într-o epocă fascinantă, în zona misterioasă, interzisă a Moulin Rouge-ului. Mă bucur că am şansa de a lucra cu Horaţiu Mălăele, cu George Ivaşcu şi cu toată echipa, onoarea de a juca pe aceeaşi scenă pe care au jucat atâţia actori pe care i-am admirat din sală\", a adăugat actriţa.