Iulia Vântur neagă relaţia cu actorul indian

Pentru prima dată după o absenţă de aproape două luni, frumoasa prezentatoare Tv Iulia Vântur, a vorbit, vineri, despre mult speculata ei relaţie cu actorul indian Salman Khan. Iulia spune că o bună perioadă din vacanţa petrecută în Asia nu a avut semnal la telefon şi nu a ştiut despre zvonurile care circulau în România despre presupusa relaţie de iubire dintre ea şi Salman. Dar, pentru că a aflat totul, a ţinut să nege zvonurile care au ţinut primele pagini ale tabloidelor. „Sunt în vacanţă în Asia. M-am bucurat până acum de linişte, pentru că nu am avut semnal. Am fost peste tot prin Asia. Călătoresc. Am fost undeva pe munte şi acolo chiar nu am avut semnal, doar părinţii mei şi apropiaţii ştiau cum să dea de mine. Am văzut că s-au creat tot felul de scenarii, evident neadevărate. Îl cunosc pe Salman Khan, suntem prieteni şi asta e tot. Nimic mai mult”, a declarat Iulia Vântur. (C.S.)