Iulian Chifu, decorat de Ambasada Moldovei

Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Iulian Chifu, care a fost decorat vineri la Ambasada Republicii Moldova, a făcut un apel, în cadrul ceremoniei, la toți cetățenii Republicii Moldova din România să se prezinte duminică la vot pentru a-și alege președintele.

Chifu a primit oficial, din partea ambasadorului Republicii Moldova la București, Mihai Gribincea, medalia "Meritul Civic".

"Pentru că (...) sunt alegeri duminică, trebuie să spun că am încercat și încerc în continuare și fac un apel pentru toți cetățenii Republicii Moldova care sunt în România, care au drept de vot, să se prezinte la urne", a spus Chifu.

El a declarat că în urma alegerilor prezidențiale din țara vecină se va decide dacă Republica Moldova își va continua drumul proeuropean sau nu.

"Elementul pe care vreau să îl subliniez este faptul că în momentul de față Republica Moldova este o miză extrem de importantă, că nu este inutil cine va fi președinte al Republicii Moldova duminică seară. Există o șansă în momentul în care cei care sunt din Republica Moldova, care au drept de vot se prezintă la vot la una din cele 11 secții de votare (din România — n.r.) și sperăm ca rezultatul votului lor, al opțiunii lor, să nu izoleze Republica Moldova, să nu o târască în străfundurile Siberiei și să o mențină în drumul său proeuropean, în drumul său prooccidental", a spus președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning.

Ambasadorul Republicii Moldova a mai spus că de Iulian Chifu îl leagă o lungă prietenie. "Ne cunoaștem de foarte mulți ani, din anii '90. Este un prieten nu numai al meu personal, dar este un prieten al Republicii Moldova", a arătat diplomatul.

Potrivit decretului semnat de actualul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, Iulian Chifu a fost decorat cu medalia Meritul Civic "pentru contribuția substanțială la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între România și Republica Moldova și pentru ajutorul acordat la elaborarea Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova".

"După ce am intrat pe lista de interziși a Federației Ruse, am fost decorat de către statul român, sunt decorat de către Republica Moldova și am fost deja de acord cu o decorație pe care statul ucrainean o are încă în vedere", a declarat Chifu după primirea medaliei.