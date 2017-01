Iulian Iancu suţine că ANRE acţionează la comanda PNL şi dezechilibrează piaţa

Preşedintele Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu a arătat, ieri, că “Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei acţionează la comandă politică şi dezechilibrează piaţa, contrar statutului său de organism independent de factorul politic”. Anterior, el afirmase, în cadrul unei audieri la Comisia pentru industrii, că reglementările ANRE privind preţurile la energie dezavantajează populaţia. Deputatul PSD a ţinut să atragă atenţia că ANRE este sub comanda politică a PNL şi acţionează numai sub influenţa acestui partid: “ANRE este sub comanda politică a PNL. Autoritatea nu poate acţiona de capul ei. Deciziile nu pot veni decît din partea PNL-ului. În ultima săptămînă din august vom mai avea audieri la Comisie cu reprezentanţii companiilor energetice şi ai ANRE. Sînt şi măsuri imediate care pot fi luate, dar şi măsuri pe teren mediu şi lung, iar acestea vor fi făcute cunoscute la sfîrşitul analizei în cadrul Comisiei”. Acesta a mai spus, în cadrul audierilor Comisiei de Industrii, că cea mai scumpă energie produsă în România este furnizată tocmai populaţiei şi de la producător pînă la consumatorul final se regăsesc şase intermediari care cresc costurile. Iulian Iancu a mai spus că este necesară modificarea legislaţiei şi, posibil, a conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. Preţurile gazelor naturale furnizate populaţiei au crescut de la 1 iulie cu pînă la 12,5%, iar tarifele la energia electrică pentru consumatorii casnici cu 4,4%. După audierile din Cameră, Iancu a avut la Palatul Cotroceni o discuţie de o oră şi un sfert cu şeful statului despre domeniul sistemului energetic, dar la finalul întrevederii, a refuzat să facă prea multe declaraţii despre întîlnire.