Iulian Raicea se încălzeşte pentru medalii

Medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, în proba de pistol viteză, tiristul Iulian Raicea speră să repete performanţa şi la Beijing. Sportivul care s-a pregătit în ultimul an în Thailanda şi a sosit în China direct de la Bangkok, intră în focuri încă de sîmbătă dimineaţă, la ora 7.00, cînd sînt programate preliminariile probei de pistol comprimat 10 m, prima la care Raicea va lua startul la Beijing. “Nu îmi fac mari speranţe, pentru că nu este proba mea favorită. O privesc mai mult ca o încălzire pentru viteză, mă simt pregătit şi spun că am şanse la o medalie. De ce nu, poate chiar la aur. Nu va fi uşor, dar în mod normal trebuie să prind măcar finala de şase”, a declarat Raicea, care se află deja la a cincea participare la Olimpiadă: “Pentru mine este a cincea olimpiadă, aşa că nu mai poate fi vorba de emoţii. De mult nu mai am insomnii pe chestia asta. M-am obişnuit cu tensiunea marilor concursuri”. Sportivul s-a arătat mulţumit de organizare, lăudînd în special poligonul în care va avea loc concursul de tir. “Chinezii au vrut să impresioneze. Îmi place Satul Olimpic, este mai frumos ca în alte părţi. Cunosc bine şi poligonul, pentru că am mai fost aici şi în anii trecuţi, la etapele de Cupă Mondială. Este unul dintre cele mai bune din lume”, a adăugat Raicea. Dacă va obţine calificarea în finala probei de pistol cu aer comprimat 10 m, sportivul român va intra în lupta pentru medalii tot sîmbătă, de la ora 10.00. Proba sa favorită, pistol viteză 25 m, este programată o săptămînă mai tîrziu, pe 16 august.