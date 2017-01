Iuliana Luciu, mare iubitoare a tradiţiilor pascale

Pentru Iuliana Luciu, sora uneia dintre cele mai admirate vedete din România, Nicoleta Luciu, Paştele înseamnă familie, prieteni şi tradiţii. În fiecare an îi are alături pe cei dragi şi îşi ajută cu mare drag mama la prepararea bucatelor tradiţionale pentru masa din Sfînta zi a Paştelui. "Îmi place să petrec Sărbătorile Pascale alături de familie şi prieteni. Anul acesta, voi merge împreună cu Răzvan, prietenul meu, la biserică, vom lua lumină în noaptea Învierii, apoi ne vom întîlni cu prietenii noştri. A doua zi, vom respecta tradiţia şi vom merge să ne vizităm familiile şi ne vom bucura de masa de Paşti. Cînd eram micuţă îmi amintesc că mergeam la ţară, la bunici, unde datinile se respectau cu sfinţenie. În dimineaţa de Paşti, se punea într-un vas cu apă un ou roşu, o bijuterie şi un bănuţ. Fetele se spălau pe faţă cu acea apă, pentru a fi rumene în obraji asemenea oului roşu, frumoase precum o bijuterie şi bogate", a declarat Iuliana Luciu.

Anul acesta, bruneta va sărbători al doilea Paşte cu iubitul său Răzvan. "Am sărbătorit, anul trecut, primul Paşte împreună, în Austria. A fost foarte frumos şi am avut parte de o seară de Înviere tipic românească: am mers la o biserică ortodoxă, unde ne-am întîlnit cu foarte mulţi români, am luat lumină, apoi am mîncat preparate tradiţionale", a mărturist Iuliana. Mai mult, Iuliana îşi ajută mama, în fiecare an, la prepararea unui pandişpan special, dar de această dată, o va ajuta pe mama iubitului său.