Iuliana Nadolu, noua speranţă a înotului feminin constănţean

Desfăşurate în urmă cu zece zile, la Reşiţa, Campionatele Naţionale Şcolare de înot, competiţie rezervată sportivilor de la cluburile sportive şcolare şi liceelor cu profil sportive, au scos la rampă o nouă speranţă a înotului constănţean. La 13 ani, Iuliana Maria Nadolu, sportivă legitimată la Palatul Copiilor din Constanţa şi pregătită de Dumitru Lungu, a avut o prestaţie excelentă, trecându-şi în cont două titluri de campioană, în probele de 50 m şi 100 m liber. „M-am gândit la victorie, pentru că am muncit foarte mult şi mă bucur că am reuşit să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. A fost un concurs destul de greu, pentru că au venit sportivi din întreaga ţară. Îmi doresc să continui seria de rezultatele bune şi să ajung în vederile lotului naţional”, a spus Nadolu. „A mers bine în ambele probe, iar la 100 m liber a înregistrat un nou record personal. Ne-am propus ca în scurt timp să mai scadă încă o secundă şi să continue evoluţia ascendentă. În acest moment, la junioare II, sunt vreo patru sportive care se luptă la primele locuri în probele de liber şi ne-am propus să obţinem cel puţin locul secund la Campionatele Naţionale rezervat junioarelor II, programate în perioada 7-10 iulie, la Bucureşti. Va fi mai dificil, pentru că Iuliana este în primul an de juniorat, dar încercăm. Sperăm ca rezultatele să ne ducă la lotul naţional, care se va alcătui la sfârşitul acestui an”, a adăugat Dumitru Lungu.