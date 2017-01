Iuliana Nucu, o prezenţă surpriză la CN de volei pe plajă

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de volei pe plajă rezervată senioarelor se remarcă pintr-o prezenţă de marcă şi, totodată, surprinzătoare, a voleibalistei constănţene Iuliana Nucu. Cîştigătoare a Top Teams Cup în acest an cu echipa italiană Asystel Volley Novara, Iuliana Nucu luptă, împreună cu o altă sportivă constănţeană, Elena Cozma, pentru cîştigarea titlului naţional la volei pe plajă. Echipa evoluează sub titulatura Ely, aceeaşi cu care jucau cele două voleibaliste şi în urmă cu zece ani la turneele de volei pe plajă organizate la Mamaia. Ely a debutat cu dreptul în competiţia găzduită de arena special amenajată pe plaja din faţa Hotelului "Flora" din Mamaia, depăşind cu 2-0 (21-12, 21-12) pe CS 2004 (Irina Anghel - Emilia Olteanu). Nucu şi Cozma au efectuat astfel un util antrenament înaintea confruntării cu principala favorită, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (Irina Alexandru - Orsolya Bardocz). "Împreună cu Elena, ne-am decis în ultima clipă să participăm. Vream să facem o figură frumoasă, să avem un parcurs cît mai lung şi să fim surpriza campionatului, chiar dacă nu sîntem pregătite fizic", a declarat Iuliana Nucu. Acest lucru s-a văzut în al doilea joc, Ely cedînd cu 0-2 (9-21, 14-21) în disputa cu Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, dar Nucu şi Cozma vor continua astăzi, în recalificări, lupta pentru prezenţa în semifinale.

Celelalte trei echipe constănţene de pe tabloul principal au înregistrat ieri următoarele rezultate: CS 2004 Caffe Gelato (Florentina Chiriac - Laura Mocanu) - Soleil Lugoj 2-1 (24-26; 21-19, 19-17); CSS 1 Black Team (Anilena Teodorescu - Ionela Vlad) - CSM Lugoj 1 0-2 (15-21, 17-21); Soleil SD 2-0 (21-14, 21-14), Coralis - CS 2004 2-0 (21-19, 21-17).

În întrecerea seniorilor, Constanţa este favorită

Pe tabloul principal masculin, şase echipe constănţene au început ieri lupta pentru titlu: CVM Tomis 1 (Marius Mascovitz - Cătălin Lelea), CVM Tomis 2 (Adrian Holhoş - Daniel Todoran), CVM Tomis "Aqua Magic" (Cristian Brînză - Alexandru Mitrănescu), Europarts 1 (Florin Voinea - Doru Ghimeş), Europarts 2 (Dragoş Vasilescu - Ionuţ Anghel) şi Portugal (Răzvan Parpală - Sebastian Palfi). Din păcate, duelurile constănţene nu au lipsit, fiind consemnate rezultatele: CVM Tomis 1 - Europarts 2 2-0 (21-11, 21-10), CVM Tomis "Aqua Magic" - Europarts 1 0-2 (12-21, 15-21), CVM Tomis "Aqua Magic" - Portugal 2-0 (21-16, 21-15). Celelalte rezultate înregistrate de echipele constănţene: Portugal - Steaua 0-2 (12-21, 15-21), CVM Tomis 2 - OSPD Oradea 2-0 (21-9, 21-9), Europarts 2 - Tiger 0-2 (15-21, 19-21). Principalele favorite la obţinerea titlului naţional sînt CVM Tomis 1 şi 2, finalistele primei ediţii a Cupei "Aqua Magic", competiţie desfăşurată în urmă cu două săptămîni.

CN de volei pe plajă rezervat senioarelor şi seniorilor se va încheia duminică, TV Neptun urmînd să transmită în direct semifinalele competiţiei, de la ora 10.00 şi finalele, de la ora 14.00.