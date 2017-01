Iulie, lună de vîrf pentru inflaţie

Valul de scumpiri anunţate la gaze şi energie, precum şi majorarea dobînzii cheie a băncii centrale la 10% au confirmat estimările economiştilor, care prevăd un vîrf al inflaţiei anuale în iulie, ultima lună în care ar mai avea sens o creştere a dobînzii de către BNR. \"Este o decizie aşteptată. Probabil că, ţinînd cont de majorările anunţate la preţurile la gaze şi energie electrică, vom avea un nou vîrf al inflaţiei anuale în iulie, pe care îl estimăm la 9,5%\", a declarat economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. El anticipează, însă, o temperare semnificativă a inflaţiei anuale în august şi septembrie şi un nivel de 6,5% la finalul anului, \"ceea ce nu prea mai justifică noi creşteri\" ale dobînzii cheie. \"Preţurile la alimente vor ajuta mult (n.r. - la calmarea inflaţiei). În plus, alte alimente - precum pîinea - ar putea, dacă nu să se ieftinească, măcar să nu se mai scumpească, ceea ce ar ajuta, de asemenea, la temperarea inflaţiei\", a menţionat Dumitru. Economistul şef al Raiffeisen Bank trage un semnal de alarmă asupra unui risc legat de cererile salariale care ar putea fi declanşate de majorările de preţuri la utilităţi. \"Este posibil să fie noi cereri salariale care, dacă sînt acceptate şi nu sînt corelate cu creşterea productivităţii, vor avea efecte inflaţioniste\", a mai spus Ionuţ Dumitru. Economistul şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel, consideră că decizia BNR are un rol de semnal, fiind menită să atragă atenţia că există încă presiuni inflaţioniste şi că banca centrală acţionează în acest sens. \"Decizia nu are efect psihologic, pentru că dobînzile - atît în piaţa monetară cît şi cele practicate de bănci - sînt deja cu două cifre de cîteva luni\", a declarat Anghel. \"În aceste condiţii, cred că vom avea un nou vîrf al inflaţiei anuale în iulie, de circa 9%\", a spus Anghel. El a menţionat, însă, că rămîne de văzut cum evoluează preţurile la produsele alimentare şi cît de corelate sînt cu preţurile internaţionale, în condiţiile în care cursul leului a rămas relativ stabil şi nu va avea o influenţă asupra inflaţiei. Anghel spune că, în condiţiile în care inflaţia anuală ar urma să atingă un vîrf luna aceasta, dobînda cheie a băncii centrale ar avea un nivel maxim al acestui an după şedinţa consiliului de administraţie din 31 iulie, fie că va fi vorba de o majorare sau de o menţinere. \"Dacă este să vorbim de o fereastră de oportunitate pentru BNR de a majora dobînda, aceasta expiră în iulie, pentru că, mai apoi, inflaţia va intra pe o pantă descrescătoare pînă spre sfîrşitul anului, tendinţă care s-ar putea prelungi şi în primul trimestru din 2009\", a spus Anghel. De asemenea, analistul Credit Europe Bank, Georgiana Constantinescu, se aşteaptă ca banca centrală să nu mai mărească dobînda cheie peste 10%, mai ales dacă inflaţia de la finalul acestui an va fi în jur de 6%, dar a explicat că deciziile de politică monetară ale BNR vor lua în considerare şi ritmul în care se va tempera inflaţia în 2009. \"Scumpirile anunţate de ANRE ar putea aduce o inflaţie lunară de peste 1% în iulie şi, implicit, una anuală de circa 9,4-9,5%, în funcţie de nivelul ce se va înregistra în iunie\", a spus Georgiana Constantinescu. Din august, însă, efectul de bază ar trebui să aibă un impact favorabil, care să tempereze inflaţia, astfel încît la finalul lui 2008 să vedem o inflaţie anuală de 6-6,5%, a mai spus analistul Credit Europe Bank.