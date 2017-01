Iustian îi ignoră pe Dragomir şi Haşotti

Deputatul PNL de Constanţa Mircea Iustian a participat, duminica trecută, la Piteşti, la lansarea platformei de relansare a liberalilor şi de unificare a dreptei, alături de Theodor Stolojan, Valeriu Stoica, Cristian Boureanu, Raluca Turcan, toţi cei patru fiind excluşi din partid. Conducerea PNL Constanţa a afirmat ieri că l-a invitat pe Iustian la discuţii, pentru a-şi clarifica poziţia faţă de partid. Puiu Haşotti a declarat că a discutat cu Iustian despre motivele achiesării celui din urmă la încercarea de construcţie politică iniţiată de către ex-liberali. „Am vorbit cu el şi mi-e jenă să vă transmit motivul pe care mi l-a spus franc”, a declarat vicepreşedintele PNL la nivel naţional, senatorul de Constanţa Puiu Haşotti. La rîndul lui, preşedintele filialei judeţene a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat că nu se vor lua măsuri împotriva lui Iustian: „Dacă el continuă cu această atitudine faţă de noi, nu ştiu ce se va întîmpla. Oricum, rău nu poate să facă PNL-ului. Pe cale naturală, unii nu mai pot de la o anumită vîrstă. Ce acţiuni aţi mai văzut de-ale lui Mircea Iustian? Nici măcar cabinetul lui parlamentar nu mai funcţionează. Avea măcar datoria să dea înapoi cît poate constănţenilor care i-au dat mandatul de deputat”. În replică, Iustian a declarat că nu a vorbit nimic cu Haşotti: „Ce am comunicat în presă, aia este: am fost revoltat de excluderea domnului Stolojan din partid!”. Totodată, Iustian a anunţat că nu va da curs invitaţiei făcute de conducerea PNL Constanţa pentru discuţii. „Am alte probleme la Bucureşti. Fac parte din grupul de iniţiativă al domnului Stolojan şi am lucruri mult mai importante de făcut decît să particip la şedinţa de partid de la Constanţa”, a declarat Iustian.