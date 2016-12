Iusuf Muurat, ales muftiu pentru încă 5 ani

Reprezentanţii Cultului Musulman din România şi-au ales, ieri, liderul. Începând cu ora 11.00, la sediul Muftiatului Cultului Musulman din România a fost convocat Consiliul Sinodal (Şura-i Islam), pentru alegerea unui nou muftiu, care îi va călăuzi pe musulmanii din România în următorii cinci ani. Au candidat actualul muftiu, Iusuf Muurat, şi Nurla Ozghin, imam la Cumpăna. Consiliul Sinodal, alcătuit din 25 de membri (16 imami, câte patru reprezentanţi ai etnicilor turci şi tătari și directorul Colegiului Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia) a votat, în unanimitate, pentru muftiul Muurat Iusuf, care a câştigat, astfel, al treilea mandat. ”Le mulțumesc membrilor comunității musulmane din România care m-au sprijinit. Vreau să îi asigur pe toți că Muftiatul nu își va schimba niciodată orientarea religioasă, nu va accepta nicio defăimare la adresa religiei islamice, nici alte idei care interpretează în mod eronat concepția religiei islamice din România”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Iusuf Muurat.

”NU SE RESPECTĂ LEGEA” Reamintim că alegerile din acest an au fost presărate cu surprize. Iniţial, ele au fost programate pe 26 martie, însă au fost amânate. Iusuf Muurat a spus că vrea să îi dea mai mult timp contracandidatului său pentru a se familiariza cu problemele comunității. De cealaltă parte, Ozghin a spus că alegerile au fost anulate deoarece nu s-a respectat respectat termenul de 30 de zile între ultima dată a depunerii candidaturii şi data alegerilor. Totodată, Nurla Ozghin a depus pe 17 aprilie o contestație la Curtea de Apel Constanța, în care a solicitat instanţei suspendarea desfăşurării alegerilor, pe motiv că membrii Consiliului Sinodal nu îndeplinesc toate condițiile de a vota. În plus, el consideră că nu este de bun simț ca muftiul Cultului Musulman să aibă dreptul la un număr nelimitat de mandate. ”Am avut, în cele 2 mandate, mai multe procese prin care noi, ca instituție, am avut dreptate. Faptul că Nurla Ozghin a fost prezent când s-au desfășurat alegerile reflectă că într-un fel și-a dat acordul”, a spus muftiul.