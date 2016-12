I’Velo anunță închiderea sezonului pentru centrul de închirieri de biciclete

I’Velo, un proiect al Asociației Green Revolution, în parteneriat cu Raiffeisen Bank, anunță finalizarea sezonului 2016 în centrul din Constanța. „Mulțumirile merg către toți constănțenii care au ales bicicletele I’Velo ca mijloc de transport sau de recreere și au participat la activitățile organizate în cadrul proiectului, dar și către autoritățile, partenerii și sponsorii care au sprijinit proiectul. În cele aproape 200 de zile de funcționare a centrului de închiriere I’Velo, din Constanța, situat în Gravity Park, peste 18.200 de constănțeni au ales bicicletele I’Velo pentru a se relaxa sau pentru a se deplasa dintr-un punct în altul al orașului. Centrul a pus la dispoziția locuitorilor 120 de biciclete, șapte zile din șapte. Ne bucurăm să vedem că bicicleta redevine treptat un mijloc alternativ detransport în București, dar și în țară și ne dorim ca prin proiectelenoastre - I’Velo, StudentObike, Biciclete cu cravată - să cultivămdezvoltarea comunității bicicliștilor și să sărbătorim împreună acestereușite. Împreună cu Green Revolution ne dorim să schimbăm cultura transportului în România și să dezvoltăm infrastructura pentru promovareatransportului alternativ”, a declarat Corina Vasile,director de Comunicare și Relații Publice la Raiffeisen Bank România. Bicicletele I’Velo au putut fi disponibile atât contra cost, cât și gratuit. Tinerii sub 16 ani și pensionarii au avut posibilitatea de a închiria bicicletele gratuit, pe baza carnetului de elev, respectiv a talonului de pensie, tarifele de închiriere fiind de 5 lei pentru 1 oră și 20 lei pentru 24 de ore. “Pentru al șaselea an consecutiv, am încurajat locuitorii din Constanța să aleagă bicicleta ca mijloc principal de transport, dar și ca modalitate distractivă de a face mișcare. Le mulțumim celor peste 18.200 de utilizatori și îi așteptăm în număr cât mai mare și anul viitor, ca să dovedim că suntem parte a orașelor în care trăim, și sperăm ca autoritățile să înțeleagă necesitatea infrastructurii pentru utilizarea bicicletei”, a declarat Raluca Fiser, președintele Asociației Green Revolution.