17:04:04 / 16 Iulie 2014

Lucian

Totul este de scurt metraj..... PMP este in floare, campania lui Base trebuie sa stea in picioare....Se foloseste de acest caz ca sa demonstreze ca nu ii pasa cine este, chiar daca e fratele lui. Iliescu ce a facut cu Cozma ? Sa spalat pe manutze si la lasat sa putrezeasca 15 ani in inchisoare. Este clar ca Traian a luat bani, trebuie sa cada cineva, doar nu o sa cada el.