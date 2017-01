Un nou episod incendiar din scandalul Bercea-Băsescu s-a derulat, ieri, la Curtea de Apel Constanța. Izaura Anghel, fiica lui Sandu Anghel, zis "Bercea Mondial", judecată pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu, a venit la instanță împreună cu fratele ei, Grinică-Ion Anghel, de 17 ani, inculpat, la rândul lui, în același dosar. La ieșirea din instanță, femeia, care este însărcinată în opt luni, a făcut o declarație explozivă, care s-ar putea transforma, la un moment dat, într-un nou caz penal. Izaura Anghel spune că Mircea Băsescu și Marian Căpățână, intermediarul șpăgii, ar fi pus un individ să facă presiuni asupra ei, pentru a o determina să renunțe la acuzații. „Eram pe patul spitalului, de unde m-am externat ieri, când m-a sunat un bărbat de pe un număr privat. Am răspuns și mi-a spus așa: „Izaura, tu ești?„ Am zis că da. Și atunci a continuat: „Sun din partea celor pe care voi i-ați arestat. Vă rog să renunțați la toate declarațiile pe care le-ați depus la dosar, să nu mai dați nimic și să spuneți că filmările pe care le-ați făcut publice sunt false, ca să puteți să fiți și voi eliberați, dar și noi”. I-am zis că eu nu pot să fac așa ceva pentru că, dacă eu induc organele judiciare în eroare, pot să fiu arestată și acuzată de mărturie mincinoasă. Apoi i-am cerut să mă lase în pace și am închis telefonul!”, a declarat Izaura Anghel. Întrebată dacă a înregistrat această discuție, fiica lui Bercea a explicat că nu s-a gândit la așa ceva în acele clipe. „Dacă SRI-ul sau SPP-ul au interceptat convorbirea, să o scoată ei ca să se demonstreze că eu nu mint”, a adăugat Izaura. Ea a mai spus că nu a recunoscut vocea bărbatului, dar este sigură că acesta a sunat la îndemnul lui Mircea Băsescu și al lui Marian Căpățână.

RESTITUIRE CONDIȚIONATĂ Iar seria dezvăluirilor incendiare a continuat... Izaura Anghel a susținut că, înainte de a fi arestat preventiv, Marian Căpățână, intermediarul șpăgii dintre Bercea și Băsescu, i-a restituit 20.000 de euro din datoria de 285.000 de euro. Înainte de a-i înmâna banii, însă, acesta a încercat să-i pună câteva condiții. „Marian Căpățână mi-a cerut să scriu în chitanța de mână pe care am întocmit-o că acești bani pe care mi-i dă înapoi i-aș fi împrumutat eu pentru o afacere care nu a mers. Am refuzat să fac asta, pentru că banii au fost dați pentru eliberarea tatălui meu și nu am vrut să mint. Totul s-a întâmplat cu o seară înainte ca noi să depunem la Parchet probele și înregistrările care-l acuzau pe Mircea Băsescu de trafic de influență. Când mi-a dat banii, Căpățână mi-a cerut să nu duc nicio dovadă la procuror. Am refuzat”, a mai afirmat Izaura Anghel. Ea a precizat că Mircea Băsescu și Marian Căpățână i-au promis că, până la sfârșitul anului, îi vor returna și restul banilor - 265.000 de euro. „Și tot nu voi renunța la acuzații. Așa cum mi-au făcut ei mie flagrant, pe banii mei, și l-au închis pe soțul meu, care este nevinovat, așa să plătească și ei pentru că ne-au mințit”, a spus fiica lui Bercea. În legătură cu acuzația de șantaj care i se aduce, Izaura a afirmat că totul este o înscenare a lui Marian Căpățână, care „este nebun la cap și nu judecă”.

OPTIMISM Instanța a judecat contestația lui Marius Constantin, ginerele lui Bercea, împotriva menținerii lui după gratii, a lui Grinică-Ion Anghel, fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea, care este nemulțumit de faptul că judecătorii nu-i dau voie să părăsească localitatea de domiciliu, Drăgănești-Olt, dar și contestația procurorilor anticorupție, care nu au fost de acord cu decizia Tribunalului Constanța de a-i permite Izaurei Anghel să părăsească Drăgănești-Olt. La ieșirea din sala de judecată, avocatul familiei Anghel, Pavel Abraham, a declarat că a depus mai multe documente din care reiese că fapta de care sunt acuzați Izaura, soțul și fratele ei nu există. „Am făcut o prezentare amplă, asemănătoare pledoariei pe fondul cauzei, și am expus situația fiecărui inculpat. Am scos în evidență starea de graviditate a clientei mele, faptul că are nevoie de soțul ei acasă, am vorbit și despre situația lui Grinică-Ion Anghel, care este elev și trebuie să facă practică în altă localitate decât cea de domiciliu. În plus, el vrea să-și viziteze părinții, care sunt închiși la Craiova și la București”, a declarat Pavel Abraham. Avocatul s-a arătat foarte optimist cu privire la decizia instanței Curții de Apel Constanța, care se va pronunța în cursul zilei de astăzi.