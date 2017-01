Izgonit de părinţi din propria casă

Un bărbat, grav bolnav, a aflat, ieri, cu stupoare că nu mai este primit în propria casă. Dănuţ Dragomir, în vîrstă de 51 de ani, bolnav de cancer în fază terminală, s-a întors, ieri, acasă de la spitalul de la Mangalia, unde fost internat timp de şase luni. Numai că, spre surprinderea sa, el nu a mai fost primit în propria casă de părinţii săi, care nu aveau drept de proprietate asupra imoblului situat în strada Aleea Romaniţei, nr. 5, bl. D3, sc. B. Cu toate că şi-a implorat părinţii să-l lase în casă, pentru că avea unde să doarmă, Dănuţ Dragomir s-a lovit categoric de refuzul acestora, care i-au spus că nu are ce căuta în acea locuinţă. După alte cîteva încercări nereuşite de a pătrunde în imobil, bărbatul şi-a lăsat bagajele la uşă şi a plecat fără ca cineva să mai ştie de el. Pentru a afla mai multe amănunte, am contactat-o telefonic pe fosta sa soţie a lui Dragomir, Georgeta Olteanu, care ne-a declarat că bărbatul are tot dreptul să intre în casă, deoarece locuinţa este pe numele ei şi a fostului soţ. Georgeta Olteanu spune că Dănuţ Dragomir se află într-o stare critică şi că îi trebuie multă odihnă. Ea nu este mirată de gestul foştilor socri, deoarece chiar şi fiul ei şi al lui Dănuţ Dragomir, a fost dat în judecată de bunicii săi pentru că a vrut să-l aducă în casă pe tatăl său cotrar voinţei celor doi bătrîni.