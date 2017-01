„Izvorul Vieţii - Întoarcerea acasă”, volum autobiografic semnat Ileana Jean

Distinsa profesoară Ileana Jean, sora regretatului actor Jean Constantin - de la a cărui trecere în nemurire se împlineşte un an, pe 26 mai - îşi prezintă, astăzi, de la ora 16.00, la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, cartea autobiografică „Izvorul Vieţii - Întoarcerea acasă”. Binecunoscut pedagog, mentorul a numeroase generaţii de liceenii, prof. Ileana Jean şi-a consacrat 34 de ani catedrei de limbă şi literatură română. Dincolo de profesie, cititul şi scrisul reprezintă lucrurile cele mai importante din viaţa sa, după cum mărturiseşte astăzi, la cei 76 de ani.

Prezenţă discretă în lumea literară, sora celebrului Jean Constantin a publicat doar un volum de versuri, în 1982, cu titlul „Vasul Danaidelor”, la Editura Litera, preferând mai mult lumea cărţilor decât lumina reflectoarelor. Abia acum, la aproape trei decenii de la debutul editorial, Editura Muntenia i-a tipărit volumul memorialistic „Izvorul Vieţii - Întoarcerea acasă”.

„Ce-i drept, pentru mine n-a contat să ies în faţă cu orice chip, pentru că mă dedicasem din copilărie magiei cunoaşterii din cărţi şi comunicării cu oamenii; mai ales cu elevii mei, pentru care am vrut să fiu un model, nu ştiu exact cât am reuşit, aşadar, mi s-a părut mai importantă decât creaţia în sine, deşi de la 14 ani, am scris întotdeauna, umplând zeci de caiete, cu impresii şi alte încercări....”, spune Ileana Jean, cu modestia care-i este caracteristică.

La evenimentul la care sunt aşteptaţi foştii elevi, dar şi cei cu dragoste şi respect pentru cultura autentică, şi-au anunţat prezenţa Adriana Gheorghiu, din partea gazdelor, pastorul Emanuel Grozea şi scriitoarea Clara Mărgineanu.

„Izvorul Vieţii - Întoarcerea acasă” este o emoţionantă călătorie în istoria unei familii, dar şi a spaţiului dobrogean, un adevărat document de istorie afectivă şi un mixaj perfect între literatura eseistică şi un text autobiografic.