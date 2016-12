J. K. Rowling, acuzată de plagiat

Autoarea seriei Harry Potter a fost acuzată de plagiat şi dată în judecată pentru suma de 590 de milioane de euro, pentru că ar fi copiat pasaje dintr-o carte pentru copii ce a fost publicată înainte de romanele sale. Romanul „Willy The Wizard” de Adrian Jacobs, ce relatează povestea unui băiat care descoperă că este înzestrat cu puteri magice, a fost publicat în 1987, cu zece ani înainte de apariţia primului volum din seria Harry Potter şi cu trei ani înainte ca J. K. Rowling să aibă ideea de a scrie aceste cărţi. Regretatul scriitor Adrian Jacobs i-a trimis manuscrisul lui Christopher Little, agentul literar al Bloomsbury Publishing, care a devenit ulterior editura care a publicat romanele scriitoarei J. K. Rowling, dar romanul său a fost refuzat. În schimb, cartea a fost publicată de o editură mai mică, sub titlul „The Adventures of Willy The Wizard No 1: Livid Land”.

Adrian Jacobs, care şi-a pierdut toţi banii în urma prăbuşirii unui fond de investiţii în 1991, a murit în 1997, înainte ca romanele din seria Harry Potter să devină un adevărat fenomen mondial. Familia sa, însă, reprezentată de fiul şi de nepotul său, susţine în prezent că în al patrulea roman din seria scrisă de J. K. Rowling, „Harry Potter şi Pocalul de Foc”, există pasaje copiate din romanul scris de Adrian Jacobs. În ambele cărţi, băiatul vrăjitor participă la un concurs de magie. În acuzaţiile formulate de familia lui Adrian Jacobs se precizează faptul că în ambele romane eroii principali încearcă să salveze cîţiva ostatici dintr-o sală de baie, ţinuţi prizonieri de o creatură pe jumătate umană. Referirile la un tren magic şi la o închisoare pentru vrăjitori apar în ambele romane şi au fost menţionate în dosarul depus la Înalta Curte de Justiţie din Marea Britanie atît împotriva editurii Bloomsbury Publishing, cît şi a scriitoarei J. K. Rowling. Familia Jacobs încearcă să obţină pe cale legală interzicerea comercializării pe viitor a romanului „Harry Potter şi Pocalul de Foc”, dar şi obţinerea unor daune sau a unei cote din profiturile generate de acest volum.

Nici J. K. Rowling, a cărei avere este estimată la 660 de milioane de euro, nici reprezentanţii editurii Bloomsbury Publishing nu au dorit să comenteze acuzaţiile pînă la ora difuzării acestor informaţii. J. K. Rowling, care a vîndut peste 375 de milioane de cărţi, deţine controlul la nivel creativ şi în ceea ce priveşte adaptările cinematografice ale romanelor şi şi-a negociat o parte din profituri. Totodată, aceasta primeşte şi o parte din veniturile obţinute din comercializarea jucăriilor sub brandul Harry Potter.