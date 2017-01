Ja Rule, condamnat

Rapperul american Ja Rule, acuzat de port ilegal de armă, a pledat vinovat în faţa unui tribunal din New York, urmând să fie condamnat la doi ani de închisoare. În iulie 2007, poliţia americană a percheziţionat automobilul rapperului Ja Rule, după ce acesta participase la un concert susţinut de Lil Wayne, şi a descoperit o armă semiautomată. Rapperul, în vârstă de 34 de ani, al cărui nume real este Jeff Atkins, risca să primească o pedeapsă mult mai mare dacă ar fi pledat nevinovat. Rapperul a fost lăsat în libertate până la data la care va fi pronunţată sentinţa. La rândul său, după ce a pledat vinovat, Lil Wayne a fost condamnat, în martie 2009, la o pedeapsă de un an de închisoare. Rapperul a fost eliberat anul acesta, în luna noiembrie, pentru bună purtare.

Ja Rule s-a născut în Queens, New York, în anul 1976. Şi-a început cariera de rapper în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click. Ja Rule a devenit, în timp, un artist de talie mondială, talentat compozitor, dar şi star de cinema. Cunoscut pentru hituri precum “Holla-Holla”, “I\'m real”, în duet cu Jennifer Lopez, Ja Rule a lansat şapte albume şi a vândut peste 20 milioane de unităţi în întreaga lume. În paralel, a urmat o carieră cinematografică, jucând în multe producţii de la Hollywood, cele mai cunoscute fiind “The Fast and the Furious” şi “Scary Movie 3”.