Ja Rule, în concert la Mamaia, pe 2 mai

Artistul hip-hop Ja Rule va reveni în România, la începutul lunii mai, pentru a concerta într-un club din Mamaia. Pe 2 mai, începînd cu ora 23.00, Ja Rule va concerta în Club Bamboo Mamaia, unde va susţine un recital şi Busta Rhymes, pe 1 mai. Preţul unui bilet la concertul pe care Ja Rule îl va susţine la Mamaia este de 100 de lei. Ja Rule se întoarce în România, după ce, pe 6 februarie, a cîntat la Bucureşti.

Ja Rule, pe numele său adevărat Jeffry Atkins, s-a născut în Queens, New York, pe data de 29 februarie 1976. A fost crescut de către mama şi bunicii săi. Şi-a început cariera ca raper în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click. El a devenit în timp mai mult decît un rapper, un artist hip-hop de talie mondială, un talentat compozitor de muzică şi star de cinema. Cunoscut pentru hituri precum „Holla-Holla\", „I`m real\" (în duet cu Jennifer Lopez), Ja Rule a realizat şapte albume şi a vîndut peste 20 milioane de albume în întrega lume. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu numeroşi artişti internaţionali: Ashanti, R. Kelly, Charlie Baltimore, Christina Milian, Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Jay Z, Lil Wayne, Bobby Brown, 2Pac, Fat Jo, Jadakiss, Snoop Dogg, Faith Evans, XZibit, Juvenille, Justin Timberlake şi Nelly Furtado. În paralel, Ja Rule a urmat şi o carieră cinematografică, jucînd în producţii precum „Preţul unui vis/ Turn it up\", „Viaţa de scenă/ Backstage\", „Pe jumătate mort/ Half past Dead\", „Back in the Day\", „Cronicile lui Riddick: Furia întunecată/ The Chronicles of Riddick\" şi „Prietene, te-ai ars!/ The Cookout\". În 2008, el a filmat pentru drama „Don\'t Fade Away\", interpretînd rolul lui Foster. Filmul urmează să apară pe marile ecrane anul acesta.

Ja Rule a fost răsplătit, de-a lungul timpului, pentru talentul său, fiind nominalizat la numeroase premii de prestigiu. În 2002, la Teen Choice Awards, a primit premiul Male Artist of the Year, iar la GQ Man of the Year - premiul Solo Music Artist. De asemenea, a primit numeroase nominalizări la American Music Awards, Soul Train Awards, Grammy Awards, NAACP Image Awards.