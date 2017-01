Ja Rule, la închisoare

Rapperul Ja Rule a început, miercuri, să ispăşească o condamnare de doi ani de închisoare pe care a primit-o în SUA, pentru posesie ilegală de arme. Ja Rule, în vârstă de 35 de ani, este unul dintre numeroşii rapperi care au avut, în ultimii ani, probleme cu justiţia, din cauza pasiunii lor pentru arme. Pe numele lui adevărat Jeffrey Atkins, muzicianul american a pledat vinovat, în decembrie 2010, pentru port ilegal de armă (un pistol semiautomat). Rapperul a fost condamnat la doi ani de închisoare şi 18 luni de libertate condiţionată. Ja Rule a fost arestat după ce poliţia a descoperit un pistol semiautomat în automobilul său, după un concert susţinut de Lil Wayne în Manhattan, New York, în 2007. Lil Wayne, pus sub acuzare în aceeaşi seară, pentru posesie ilegală de arme, şi-a petrecut în închisoare cea mai mare parte a anului 2010. La rândul lui, pledând vinovat, Ja Rule a evitat desfăşurarea unui proces în urma căruia ar fi putut să primească o pedeapsă mai severă.

Artistul s-a născut în Queens, New York, pe 29 februarie 1976. Şi-a început cariera ca rapper în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click. El a devenit, în timp, mai mult decât un rapper, un artist hip-hop de talie mondială, un talentat compozitor de muzică dar şi star de cinema. Cunoscut pentru hituri precum ”Holla-Holla”, ”I’m Real” (în duet cu Jennifer Lopez), Ja Rule a realizat şapte albume şi a vândut peste 20 de milioane de unităţi în întreaga lume. Ja Rule a fost răsplătit, de-a lungul timpului, pentru talentul său, fiind nominalizat la numeroase premii de prestigiu. În 2002, la Teen Choice Awards, a primit titlul de artistul anului, iar la GQ Man of the Year, premiul pentru cel mai bun artist solo. De asemenea, a primit numeroase nominalizări la American Music Awards, Soul Train Awards, Grammy Awards, NAACP Image Awards.

Ja Rule a concertat în repetate rânduri în România, cel mai recent concert susţinut de rapperul american în ţara noastră având loc în luna ianuarie, într-un club din Bucureşti.