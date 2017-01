Ja Rule, rămas fără bagaje la Bucureşti

Starului hip-hop Ja Rule, care a sosit, ieri, la Bucureşti, pentru a susţine în aceeaşi seară, un concert într-un club din capitală, i-au fost pierdute bagajele. Ja Rule a sosit la conferinţa de presă organizată cu prilejul sosirii sale în România cu aproape două ore întîrziere, insistînd să îi fie făcute fotografii doar de la brîu în sus, deoarece era nemulţumit de vestimentaţia sa - o pereche de pantaloni sport albaştri, un tricou şi o jachetă de piele. Acesta a explicat că vineri, cînd a ajuns în România, i s-au rătăcit bagajele la aeroport. „Trebuie să fac cumpărături\", a spus Ja Rule, care s-a arătat dornic să înveţe lucruri despre România, în cele două zile în care va sta în ţară.

Acesta a spus că îi place foarte mult vremea din România. „În Germania şi în Letonia era frig\". De asemenea, el a mai spus că, după spectacolul pe care îl va susţine la Bucureşti, se va întoarce în Statele Unite, după care va merge în Brazilia, pentru un alt show. „Chiar dacă par timid, pe scenă sînt un bulgăre de energie\", a ţinut el să precizeze.

Cunoscut pentru hituri ca „Holla-Holla\", dar şi pentru duetul „I\'m Real\", realizat alături de Jennifer Lopez, Ja Rule a lansat şapte albume, care s-au vîndut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. Ja Rule, pe numele său adevărat Jeffry Atkins, s-a născut în Queens, New York, pe 29 februarie 1976 şi şi-a început cariera de rapper în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click. Albumul său de debut, „Venni, Vetti, Vecci\", a fost lansat în 1999, devenind în scurt timp un nou nume de referinţă al stilului rap. Următorul album, „Rule 3:36\" (2000), a inclus duetele „Between Me and You\" (cu Christina Milian) şi „I Cry\" (cu Lil`Mo). Albumul „Paine is Love\" (2001) a cuprins hitul „Always on time\", un duet cu Ashanti. În 2002, Ja Rule a lansat pe piaţă cel de-al patrulea album, „The Last Temptation\", acesta fiind urmat de „Blood in My Eye\" (2003), „R.U.L.E.\" (2004) şi „Exodus\" (2005). Anul trecut, Ja Rule a lansat cel mai recent album, „The Mirror\". Primul single de pe album, „Uh-Ohhh!\", este un duet cu Lil Wayne. Acestuia i-au urmat alte două single-uri: „Body\" şi „Sunset\".

De-a lungul carierei sale a colaborat cu numeroşi artişti internaţionali: Ashanti, R. Kelly, Charlie Baltimore, Christina Milian, Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Jay Z, Lil Wayne, Bobby Brown, 2Pac, Fat Jo, Jadakiss, Snoop Dogg, Faith Evans, XZibit, Juvenille, Justin Timberlake şi Nelly Furtado. În paralel, Ja Rule a urmat şi o carieră cinematografică, jucînd în producţii precum „Preţul unui vis/ Turn It Up\", „Viaţa de scenă/ Backstage\", „Pe jumătate mort/ Half Past Dead\", „Back In The Day\", „Cronicile lui Riddick: Furia întunecată/ The Chronicles of Riddick\" şi „Prietene, te-ai ars!/ The Cookout\". În 2008, el a filmat pentru drama „Don\'t Fade Away\", interpretînd rolul lui Foster. Filmul urmează să apară pe marile ecrane, anul acesta.

Ja Rule a fost răsplătit, de-a lungul timpului, pentru talentul său, fiind nominalizat la numeroase premii de prestigiu. În 2002, la Teen Choice Awards, a primit premiul Male Artist of the Year, iar la GQ Man of the Year - premiul Solo Music Artist. De asemenea, a primit numeroase nominalizări la American Music Awards, Soul Train Awards, Grammy Awards, NAACP Image Awards.