Ja Rule, show live pentru fanii români

Cunoscutul hip-hop-er american Ja Rule revine în România, pentru a susţine un show într-un club din Bucureşti, mâine seară. Reprezentaţia va fi cu intrare liberă şi se va desfăşura în Turabo Society Club. În deschidere vor fi DJ Rynno şi Sylvia, iar trei dintre cei mai renumiţi barmani internaţionali vor susţine, la rândul lor, un show. Ja Rule este deja familiarizat cu scenele româneşti, întrucât a mai concertat, anul acesta, la Bucureşti, în luna februarie, la Mamaia, în vară, dar şi la Craiova.

Ja Rule, pe numele său adevărat Jeffry Atkins, s-a născut în Queens, New York, pe data de 29 februarie 1976. Şi-a început cariera muzicală în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click. În timp, a devenit un artist hip-hop de talie mondială, compozitor de muzică şi star de cinema. Cunoscut pentru hituri precum „Holla-Holla\", „I`m real\", în duet cu Jennifer Lopez, Ja Rule a realizat şapte materiale discografice şi a vândut peste 20 de milioane de albume în întrega lume. A câştigat numeroase premii de prestigiu: în 2002, la Teen Choice Awards, a obţinut premiul Male Artist of the Year, iar la GQ Man of the Year, premiul Solo Music Artist.