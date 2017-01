Jack Nicholson o susţine pe Hillary Clinton

Actorul american s-a folosit de toată puterea sa de convingere într-un material video în care îşi arată susţinerea pentru Hillary Clinton, în campania pentru preşedinţia SUA. Jack Nicholson nu se sfieşte să spună de exemplu că fosta Primă Doamnă a SUA este sexy. Celebrul actor a lucrat cu regizorul Rob Reiner pentru realizarea clipului publicitar în care sînt prezentate scene din cele mai importante filme ale sale, cum ar fi “Batman”, “The Shining/Strălucirea” sau “A Few Good Men/Oameni de onoare”. Într-una dintre secvenţe, acesta spune: “Nu este nimic mai sexy ca salutul unei femei”. Deşi clipul postat pe Internet nu are susţinere oficială din partea candidatului democrat, cu siguranţă o va ajuta pe Hillary Clinton în campanie. “Jack Nicholson şi Rob Reiner au decis singuri să facă acest lucru, pentru a susţine campania lui Hillary Clinton”, a declarat purtătorul de cuvînt al senatorului de New York.