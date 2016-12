De când a intrat la guvernare, Jack Spintecătorul şi-a schimbat fundamental obiectul de activitate. A renunţat la femeile deocheate pe care le căsăpea şi a trecut direct la tranşarea nivelului nostru de trai. Când trebuie să reducă veniturile amărăştenilor, îi joacă ochii în cap de plăcere şi îi gâlgâie zgomotos sângele prin vene. Călare pe un portofoliu comandat pe măsura sa, s-a dedicat, în ultima vreme, teoriilor abstracte şi filozofiilor ieftine din domeniul Finanţelor. Dacă îl întrebi de ce s-au micşorat atât de drastic salariile, Jack cade în patima descrierilor axate pe reliefarea valenţelor caracteristice naturii moarte. A căzut o frunză în calea ta… În ciuda sadismului de care a dat dovadă în epoca de unde vine, Jack Spintecătorul are uneori sclipiri sentimentale, ceea ce este greu de crezut în cazul unui asasin în serie. În fapt, nivelul nostru de trai a ajuns victima propriei noastre naivităţi. În campania electorală, politicienii interesaţi de putere ne promiteau marea cu sarea. Cadrelor didactice, iată, citesc din memorie, le erau rezervate procente uluitoare pentru mărirea salariilor. În cele din urmă, ca toţi simbriaşii de rând, au ajuns şi dumnealor în anticamera lui Jack. Adevărul este că am pus cu toţii botul la gogoşile celor care au câştigat alegerile! În campania amintită circulau prin ţară doar feţele bunăstării proiectate de partidul lor. După care, la scurt timp, am luat-o în freză. Etalându-şi calităţile de măcelar de provincie, Jack a tranşat substanţial nivelul nostru de trai. Ce a mai rămas din el? O băşică în care suflăm cu toţii a pagubă. Scăpat în măcelăria Guvernului, Jack Spintecătorul ne-a demonstrat tuturor ce poate face cu adevărat… Pe neaşteptate, s-a năpustit asupra alocaţiilor copiilor. La început, ca să pară credibil, a împărţit copiii în clase sociale. După algoritmul lui, unii dintre cei mici sunt baroni şi alţii reprezentanţi ai clasei muncitoare. M-am convins că, în fapt, Jack este mentorul spiritual al hainului Boc, care vrea să ia haina de pe noi. El instituie clasamente şi criterii de diferenţiere în privinţa alocaţiilor şi a pensiilor. Practic, nici pensionarii nu au scăpat de măcel, fiind călcaţi în picioare din cauza celor cu pensii speciale. Supărat că nu mai credem în legenda lui, Jack Spintecătorul vrea să instituie taxă pe băşica udului, dar, din punctul de vedere al ororilor, dumnealui nu mai sperie pe nimeni. Acum, mai nou, de când reprezintă Guvernul Boc, şi-a creat o altă faimă. Ne face nouă viaţa amară şi ne reduce accesul la un trai cât de cât decent. Jack Spintecătorul este sfătuitorul de taină al ministrului Finanţelor, Gheorghe şi Dănuţ SRL fiind numiţi de umplutură! E ca un câine turbat. Când i se dă drumul din laţ, este asmuţit asupra noastră. Zilnic, poate fi văzut cu o alocaţie de copil bogat sau cu o pensie de om sărac în gură. Când îşi ascute cuţitele din dotare, încrucişându-le într-o manieră provocatoare, e clar pentru toată lumea că se pregăteşte să taie din nou din veniturile noastre anemice. Doar bogaţii guvernanţilor nu se tem de el, pentru că, la nevoie, poate fi îmblânzit ocazional…