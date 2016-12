Jack Warner se teme că în SUA nu va avea parte de un „proces echitabil”

Fostul vicepreședinte al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) Jack Warner, unul dintre principalii acuzați în scandalul de corupție vizând forul mondial, a declarat că Statele Unite nu-i vor garanta „un proces echitabil”. Pentru Warner (Trinidad-Tobago), Statele Unite nu reprezintă „jurisdicția competentă” pentru a-i ancheta pe conducătorii FIFA „de o manieră echitabilă”, întrucât țara a fost lezată în atribuirea Campionatului Mondial de fotbal din 2022 (atribuit Qatarului), a scris el într-un editorial al săptămânalului „Sunshine“, proprietatea lui Warner, ce va fi publicat vineri. „Trebuie să fim prudenți și să întrebăm dacă Statele Unite vor putea fi capabile să fie echitabile în deciziile referitoare la un organism internațional”, a adăugat fostul președinte al CONCACAF (Confederația Americii de Nord, Centrale și Caraibelor).

Conform dezvăluirilor unui fost ministru al Sporturilor din Egipt, Warner ar fi cerut 7 milioane de dolari egiptenilor în 2004, în schimbul a șapte voturi pentru a primi organizarea CM din 2010. El ar fi deturnat, de asemenea, o parte din cei 10 milioane dolari vărsați Caraibelor de către Africa de Sud via FIFA, for în care avea funcția de vicepreședinte. Warner se află pe lista persoanelor cele mai căutate de Interpol, la solicitarea autorităților americane.

PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI BRAZILIENE NU POATE RĂSPUNDE PENTRU FAPTELE PREDECESORULUI SĂU

Președintele Confederației Braziliene de Fotbal (CBF), Marco Polo Del Nero, a afirmat că nu poate răspunde pentru gestiunea predecesorului său, Jose Maria Marin, arestat în Elveția, în cadrul scandalului de corupție din cadrul FIFA, repetând că nu va demisiona. „Demisionează cel care a făcut ceva rău. Eu voi merge până la capăt, îmi voi asuma obligațiile. Am fost ales democratic... Voi rămâne până în ultima zi a mandatului meu”, a adăugat Del Nero în fața Comisiei pentru Sporturi a Camerei Deputaților brazilieni. Președintele CBF, care și-a preluat funcția în luna aprilie, a fost cazat în același hotel din Zurich ca și predecesorul său, arestat împreună cu alți șase oficiali ai FIFA la data de 27 mai, în urma unui mandat emis de justiția americană, care a deschis o anchetă de amploare pentru fapte de corupție la FIFA.

„Am fost în hotel și am fost contactat telefonic pentru a mi se aduce la cunoștință că fostul președinte a fost arestat. Am fost să văd ce se întâmplă. Îl consider pe Marin ca pe un frate, dar nu pot să răspund pentru actele sale, pot doar să răspund de ale mele”, a afirmat Del Nero. Considerat omul forte al fotbalului brazilian de mai mulți ani, Del Nero a fost audiat peste patru ore în fața deputaților și a recunoscut că a semnat documente și rapoarte cu Marin, dar a negat că ar fi comis vreo ilegalitate. „Contractele sunt negociate individual. El nu mă consulta, nici pe alți directori. Noi puteam să ne dăm avizul, dar decizia îi revenea întotdeauna. Și toate contractele au trecut pe sub filtrul departamentului juridic”, a precizat Del Nero, care a adăugat că nu există elemente care să-l facă să creadă că s-ar afla și el în colimatorul justiției din SUA.

COMITETUL EXECUTIV AL FIFA VA STABILI ÎN IULIE DATA NOILOR ALEGERI PENTRU PREȘEDINȚIE

Comitetul Executiv al FIFA se va reuni în luna iulie pentru a discuta și stabili data alegerilor pentru președinția forului internațional al fotbalului, în urma demisiei elvețianului Joseph Blatter. Data exactă va fi anunțată săptămâna aceasta. Conform BBC, care nu a citat natura surselor sale, data alegerilor pentru președinția FIFA ar putea fi 16 decembrie, iar localitatea va fi Zurich, cu participarea celor 209 membri ai forului internațional. Cu toate că a câștigat al cincilea său mandat consecutiv în fruntea FIFA, Blatter a demisionat marțea trecută, la mai puțin de o săptămână după ce mai mulți înalți oficiali au fost arestați sub acuzația de corupție de poliția elvețiană și de procurori ai SUA. Blatter va asigura conducerea FIFA până la noile alegeri. Printre cei care și-au anunțat intenția de a candida se numără prințul iordanian Ali bin Al Hussein, care a pierdut alegerile din 29 mai în fața lui Blatter, și sud-coreeanul Chung Mong-joon, acționarul majoritar al grupului Hyundai, vicepreședinte de onoare al FIFA.