Jack White lansează un nou album alături de The Dead Weather

Muzicianul american Jack White, câştigător a 11 premii Grammy, cunoscut pentru proiectele sale The White Stripes şi The Raconteurs, va lansa, anul acesta, un nou material discografic împreună cu The Dead Weather, trupă din care mai fac parte Alison Mosshart (The Kills), Dean Fertita şi Jack Lawrence. Albumul ”Dodge & Burn” este programat să apară în septembrie, la casa de discuri a lui White, Third Man Records, conţinând opt piese noi şi patru single-uri deja lansate.

Născut la 9 iulie 1975, Jack White este muzician, producător muzical şi actor. El a fost fondatorul, chitaristul şi solistul trupelor The White Stripes, The Raconteurs şi The Dead Weather, a apărut în filmele ”Cold Mountain” (2003), ”Coffee and Cigarettes” (2003), ”The Fearless Freaks” (2005) şi ”Calcă apăsat: Povestea lui Dewey Cox / Walk Hard: The Dewey Cox Story” (2007). De asemenea, el a fost unul dintre muzicienii prezentaţi în documentarul ”It Might Get Loud” (2008), alături de Jimmy Page (Led Zeppelin) şi The Edge (U2).

Jack White a concertat în premieră în România pe 9 noiembrie 2014, la pavilionul central al complexului Romexpo din Bucureşti.