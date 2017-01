„Jackal Stone”, exerciţiu NATO de amploare, la Constanţa

În judeţul Constanţa se va desfăşura, în perioada 16 - 24 septembrie, exerciţiul multinaţional întrunit „Jackal Stone”. Purtătorul de cuvînt al exerciţiului, lt. col. Florin Jipa, a declarat că la exerciţiu participă 1.800 de militari din şapte state: România, SUA, Ucraina, Ungaria, Lituania, Letonia şi Suedia. Acesta a menţionat că exerciţiul, de tip NATO, a fost planificat în urmă cu un an şi că are la bază un scenariu fictiv. Trebuie subliniat că în scenariul amintit vor fi implicate toate categoriile de forţe armate: navale, terestre şi aeriene. Exerciţiul este organizat de România şi SUA, dar a fost planificat de toate ţările implicate în antrenamente. Pentru conducerea activităţii s-a constituit o grupare de forţe întrunite, la baza militară Mihail Kogălniceanu, de unde vor fi coordonate acţiunile tuturor forţelor participante. Ţara noastră va participa cu 400 de militari. În cadrul exerciţiilor pe mare vor fi implicate o navă de transport ucraineană şi una românească. Celor două ambarcaţiuni li se va alătura şi distrugătorul USS McFaul, sub comanda cdor-ului Timothy L. Schorr, care a acostat luni dimineaţă în Portul Constanţa. Potrivit aceluiaşi oficial, „Jackal Stone” este un exerciţiu de mare amploare, nu doar prin vastitatea teatrelor de operaţiuni, avînd în vedere că se desfăşoară pe teritoriul a trei state geografic apropiate, cît prin complexitatea situaţiilor ipotetice de interacţiune şi răspuns pe care le implică şi categoriile de arme şi forţe speciale care participă. Ziua Distinşilor Vizitatori va fi organizată pe 19 septembrie, la baza de la Mihail Kogălniceanu. În aceeaşi zi va avea loc un exerciţiu demonstrativ în Portul Agigea, eveniment la care sînt planificate intervenţii ale ale scafandrilor militari, Forţelor Terestre, Forţelor Detaşamentului de Intervenţii al Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii şi Poliţiei de Frontieră.