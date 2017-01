Jackie Chan i-a supărat pe chinezi

Autorităţile de la Beijing au decis că noua comedie “Rush Hour 3” în care joacă Jackie Chan este “fundamental antichineză”, motiv pentru care este posibil ca difuzarea sa să nu fie permisă pe teritoriul Chinei. Potrivit revistei “Variety Asia”, autorităţile sînt nemulţumite de scena în care o familie care desfăşoară activităţi criminale vizitează Parisul. În plus, oficialii chinezi au fost nemulţumiţi şi de referirea făcută în film la membrii bandelor triade. Cenzorii susţin însă că filmul nu a fost interzis.

Numai 20 de filme străine pot fi difuzate anual în China, potrivit regulilor stricte ce guvernează cinematografia din această ţară. Unul dintre filmele care au intrat pe listă anul acesta “Pirates of the Caribbean: At World\'s End” a fost remontat înainte de a fi difuzat în cinematografe. În scenele disputate din filmul de aventuri apărea actorul din Hong-Kong Chow Yun-fat, care juca rolul unui pirat. Acesta întruchipa un personaj chel şi cu cicatrice, fiind considerat drept o insultă pentru populaţia chineză.