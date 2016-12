Jackie Chan, în remake-ul filmului ”Karate Kid”

Actorul Jackie Chan va interpreta rolul înţeleptului maestru de kung-fu, într-un remake chinezo-american al filmului din 1984 ”Karate Kid”, ale cărui filmări au debutat la sfîrşitul săptămînii trecute, la Beijing. Tînărul discipol al maestrului din acest remake, intitulat ”Kung Fu Kid”, va fi interpretat de Jaden Smith, fiul actorilor Will Smith şi Jada Pinkett Smitth. În ”Karate Kid”, actorul Pat Morita interpretează rolul maestrului Mr. Miyagi, care îl antrenează pe unul dintre tinerii lui discipoli, interpretat de Ralph Macchio, ajutîndu-l să devină un luptător desăvîrşit. Jackie Chan şi Jaden Smith, însoţit de părinţii şi de sora lui, Willow, au participat la o sărbătoare tradiţională chineză, sîmbătă, care a marcat debutul filmărilor. Ken Stovity, partenerul lui Will Smith din compania de producţie Overbrook Entertainment, a declarat în timpul acestei ceremonii că acţiunea filmului ”Kung Fu Kid” va avea loc în epoca modernă, în Beijing-ul zilelor noastre. Filmările vor dura trei luni.

Jackie Chan, originar din Hong-Kong, s-a impus la Hollywood ca specialist în filme de acţiune care pun accentul pe cascadorii şi lupte de arte marţiale. Actorul, în vîrstă de 55 de ani, urmează să joace în comedia ”The Spy Next Door”, în care interpretează rolul unui spion chinez infiltrat în SUA, a cărui acoperire a fost demascată, dar şi în producţia chineză ”Big Soldier”, care prezintă prietenia dintre doi soldaţi din timpul dinastiei chineze Qin. Jaden Smith a jucat alături de tatăl său, Will Smith, în filmul ”În căutarea fericirii/ The Pursuit of Happyness” (2006) şi alături de Keanu Reeves în SF-ul ”Ziua în care Pămîntul se opri/ The Day the Earth Stood Still” (2008).