Actorul Jackie Chan, care va veni mâine la Bucureşti, pentru a deschide evenimentul Zilele Filmului Chinezesc şi pentru a-şi lansa pelicula "Zodiacul Chinezesc", spune că ştia România de la Jocurile Olimpice, de la Cupa Mondială şi de la turneele de tenis şi că îşi doreşte să viziteze ţara noastră. Jackie Chan va veni la Bucureşti, la invitaţia Administraţiei de Presă, Publicitate, Radio, Televiziune şi Cinematografie din China şi a Casei Româno-Chineze, pentru a deschide evenimentul Zilele Filmului Chinezesc şi pentru a-şi lansa filmul "Zodiacul Chinezesc", pe care l-a regizat şi în care interpretează şi rolul principal. Evenimentul de lansare va avea loc la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City.

Întrebat fiind ce ştia despre România înainte de a veni în ţara noastră, Jackie Chan a spus: "Ca un tip din Hong Kong, ştiu România de la Jocurile Olimpice, de la Cupa Mondială şi de la turneele de tenis. Chiar aştept cu nerăbdare să vizitez Mamaia şi Castelul lui Dracula, dar, din păcate, stau aici (în România, n.r.) doar pentru şase ore".

Casa Româno-Chineză, în calitate de organizator principal al Zilelor Filmului Chinezesc în România, îi oferă lui Jackie Chan titlul onorific de ambasador al relaţiilor culturale dintre cele două ţări, pentru a promova produsele culturale româneşti în China. Acceptând să fie ambasador cultural pentru România şi China, Jackie Chan crede că astfel "oamenii se pot înţelege mai bine unii cu alţii şi acesta ar putea fi un mod de a menţine pacea". De asemenea, despre cum a început să joace în filme, Jackie Chan a declarat: "Provin dintr-o familie foarte săracă, iar părinţii mei m-au înscris la Peking Opera School din Hong Kong, când aveam 6 ani. Nu am avut de ales, pentru că nu aveam educaţie. L-am urmat pe (cineastul, n.r.) Sammo Hung pentru a deveni cascador, dublură pentru cascadorii, regizor de cascadorii, apoi actor şi regizor". Actorul a transmis şi un mesaj pentru România: "Salutare tuturor! Mulţumesc pentru sprijinul vostru. Sper să pot să mai vin în România şi, poate, chiar să fac un film aici". Jackie Chan, născut în 1954, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai iubiţi actori originari din Hong Kong, reuşind să-şi construiască o carieră de succes în filmele cu arte marţiale. În 2002, a câştigat un premiu Taurus pentru întreaga carieră la World Stunt Awards (Oscarurile în domeniul cascadoriilor) şi în acelaşi an a primit o stea pe Walk of Fame. De asemenea, a câştigat un premiu MTV Movie pentru întreaga carieră, în 1995, şi alte două premii MTV Movie pentru rolurile din prima şi a doua parte a seriei "Ora de vârf/ Rush Hour". În 1999, a fost numit actorul anului la Hollywood Film Festival. Printre filmele în care a jucat se numără "Fracul magic", "Ocolul Pământului în 80 de zile", seria "Ora de vârf", "Spionul din vecini", "Karate Kid" şi a asigurat vocea Maimuţei în seria "Kung Fu Panda". Evenimentul Zilele Filmului Chinezesc în România va fi organizat de Casa Româno-Chineză şi Ministerul Culturii, în colaborare cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti şi Administraţia de Stat pentru Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune din China, în perioada 11 - 22 septembrie, în Bucureşti, Craiova şi Arad. În Capitală, evenimentul Zilele Filmului Chinezesc se va desfăşura între 11 şi 18 septembrie, la cinematograful Union, deschiderea urmând să aibă loc la Grand Cinema Băneasa. Lungmetrajul care va deschide Zilele Filmului Chinezesc este "Zodiacul Chinezesc/ CZ12", regizat de Jackie Chan. Programul festivalului mai include filmele "Beijing Love Story", de Chen Sicheng, "The Flying Swords of Dragon Gate", de Tsui Hark, "Full Circle", de Zhang Yang, şi "The Grandmaster", de Wong Kar Wai, cu Ziyi Zhang, actriţă care va veni şi ea la deschiderea evenimentului organizat în Bucureşti. "Zodiacul Chinezesc", un film de acţiune, a avut un succes deosebit în Asia, realizând, la un an de la lansarea sa pe marile ecrane, un profit de 1,8 milioane de dolari, numai în această parte a lumii. Jackie Chan a stabilit un record mondial Guinness în filmul "Zodiacul Chinezesc", pentru "cele mai multe funcţii într-un singur film atribuite unei singure persoane". Chan este responsabil pentru 15 dintre cele mai importante funcţii, inclusiv cele de regizor, producător, actor, coregraf şi compozitor, doborând în felul acesta recordul anterior de 11 credite, deţinute de Robert Rodriguez.

O vreme s-a speculat că "Zodiacul Chinezesc" va marca şi finalul carierei de actor a lui Jackie Chan. Însă, într-un interviu prilejuit de lansarea filmului în Marea Britanie, actorul a mărturisit că are prea multe proiecte cinematografice care îl aşteaptă pentru a renunţa la carieră, specificând că intenţionează chiar să realizeze o continuare a peliculei "Zodiacul Chinezesc".