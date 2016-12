Jacqueline Kennedy l-a sedus pe Marlon Brando

Jacqueline Kennedy a petrecut două nopţi fierbinţi în compania actorului Marlon Brando, care ar fi dorit să dezvăluie lumii întregi o serie de detalii intime despre această aventură, potrivit unei cărţi publicate recent în Statele Unite.

Cartea ”Bobby and Jackie: A Love Story” prezintă detalii despre o presupusă aventură dintre Jacqueline Kennedy şi Robert F. Kennedy, după asasinarea fostului preşedinte american John Fitzgerald Kennedy. În această carte, autorul ei, C. David Heymann, a inclus şi cîteva pasaje extrase din jurnalele lui Marlon Brando, în care renumitul actor american descrie felul în care Jaqueline (Jackie) Kennedy l-ar fi sedus în 1964. Aceste pasaje au apărut în prima variantă trimisă la tipar a memoriilor scrise de Brando – ”Songs My Mother Taught Me”, dar un editor de la Random House, bun prieten cu Jackie Kennedy, devenită între timp văduva lui Aristotel Onassis, a insistat ca aceste pasaje să fie eliminate, a explicat C. David Heymann. La prima lor întîlnire, potrivit pasajelor scrise de Marlon Brando, cei doi au luat masa împreună, timp de trei ore, după care au dansat. ”În timpul dansului, Jackie, puternic atrasă de fizicul impresionant al lui Brando, şi-a frecat sugestiv coapsele de ale actorului. Apoi au dansat încă puţin, s-au aşezat şi au început să se sărute”, a explicat Heymann. Potrivit jurnalului său, Marlon Brando o considera pe Jacqueline Kennedy, înainte de prima lor întîlnire, drept ”o femeie cochetă, senzuală, dar nu neapărat în sens sexual”. În pasajele următoare, celebrul actor american recunoaşte că această impresie, construită pe baza celor citite sau auzite despre Jackie Kennedy, era complet greşită. ”A ştiut să mă aştepte pentru ca eu să o duc în pat. Atunci cînd eu n-am fost capabil de nicio mişcare, ea a preluat iniţiativa şi mi-a pus întrebarea magică: «Vrei să îţi petreci seara cu mine?» Iar eu i-am răspuns: «Credeam că nu mă mai întrebi asta niciodată»”. După o săptămînă, Jackie Kennedey şi Marlon Brando s-au întîlnit din nou, în apartamentul unui prieten al actorului.

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis a fost soţia celui de-al 35-lea preşedinte al SUA, John F. Kennedey, fiind Prima Doamnă a Americii în timpul mandatului acestuia, între 1961 şi pînă la asasinarea lui, în 1963. A doua căsătorie a lui Jackie Kennedey cu armatorul grec Aristotel Onassis a durat din 1968 şi pînă la decesul acestuia, în 1975. În ultimii ani de viaţă, Jackie Kennedy, renumită pentru stilul şi eleganţa ei, a fost un editor de succes. Marlon Brando este unul dintre cei mai mari actori de film ai secolului trecut. S-a făcut remarcat mai ales datorită rolurilor din filmele ”Un tramvai numit dorinţă” şi ”On the Waterfront”, pentru care a primit primul său premiu Oscar, în 1955. Stilul său actoricesc combinat cu apariţiile sale publice ca outsider al Hollywood-ului anilor ’50 şi ’60, au avut o influenţă majoră asupra generaţiei de actori ce i-au urmat. Ulterior, în ciuda unei anumite etichete de paria care i-a fost conferită, Marlon Brando a interpretat la superlativul absolut, stabilind un nou standard estetic, rolul lui Vito Corleone din primul film din seria lui Francis Ford Coppola închinată unui boss mafiot, ”Naşul/ The Godfather”, pentru care a primit al doilea Oscar din carieră, în 1973.