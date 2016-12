Jacques Chirac nu va mai vorbi niciodată în public

Bernadette Chirac crede că soţul ei, fostul preşedinte francez Jacques Chirac, în vârstă de 81 de ani, care are probleme cu memoria, nu va mai vorbi niciodată în public. ”Pentru moment, are probleme cu memoria”, a declarat ieri, pentru Europe 1, Bernadette, care este căsătorită din 1956 cu Jacques Chirac, ales preşedinte al Republicii în 1995 şi reales în 2002. ”De aici, necesitatea de a citi şi a primi vizite. Primeşte multe vizite, vizitatori amabili, generoşi, care îi vorbesc despre subiecte care îl interesează”, a spus ea. Întrebată dacă fostul şef de stat suferă de maladia Alzheimer, Bernadette Chirac a răspuns că nu crede şi şi-a exprimat speranţa că vor fi cruţaţi de o asemenea încercare. ”Nu prezintă simptomele maladiei, dar este adevărat că are o bază mică a memoriei, în funcţie de moment, este foarte variabilă”, a declarat fosta Primă Doamnă.

Fostul preşedinte, care a fost şi primar al Parisului (1977-1995), a fost supus, la sfârşitul lui 2013, unei intervenţii renale. Jacques Chirac, care a împlinit pe 29 noiembrie vârsta de 81 de ani, a suferit, în 2005, un accident vascular cerebral care l-a slăbit.