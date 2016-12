Jada Pinkett Smith, despre un mariaj perfect

Jada Pinkett Smith, soţia lui Will Smith, a dezvăluit unul dintre secretele mariajului ei fericit cu celebrul actor: sexul în locuri publice. Un look sexy este absolut indispensabil pentru a păstra relaţia mereu proaspată, crede Jada Pinkett Smith. “Haine drăguţe şi pantofi cu toc şi, eventual, o plimbare cu maşina, iar dacă la un moment dat tragi pe dreapta, într-o zonă frumoasă, totul e perfect. Gândiţi-vă la locuri publice confortabile pentru sex”, spune Jada Pinkett Smith, în vârstă de 40 de ani. Imaginaţia soţiei lui Will Smith pare să nu aibă limite. “Faceţi orice ca să păstraţi flacăra vie, în baie, în camera de oaspeţi, în casa prietenei voastre, la o petrecere, chiar şi la el la birou, prefaceţi-vă că sunteţi secretara lui şi daţi-vă frâu liber fanteziei”, a amai adăugat actriţa. Gurile rele afirmă despre relaţia dintre Jada Pinkett Smith şi Will Smith că este una foarte deschisă şi că aceştia sunt adepţii schimbului de parteneri.

Will Smith şi Jada Pinkett Smith au împreună doi copii, Jaden, de 13 ani, şi Willow, de 10 ani. Will Smith mai are un copil, Trey, de 18 ani, cu prima sa soţie, Sheree Smith.