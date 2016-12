Jada Pinkett Smith şi-a concediat consilierii

Actriţa americană Jada Pinkett Smith şi-a concediat întreaga echipă tehnică din spatele serialului de televiziune cu specific medical ”Hawthorne”, pe care îl produce, după ce mama sa, o excelentă infirmieră, i-a spus că serialul este lipsit de acurateţe. În acest serial, Jada Pinkett Smith, soţia actorului Will Smith, interpretează rolul Christina Hawthorne, şefa serviciului de infirmiere din acel spital. Mama actriţei americane, Adrienne Banfield-Jones, şefa unui serviciu similar dintr-o clinică din oraşul american Baltimore, i-a mărturisit că multe dintre evenimentele prezentate în episoadele serialului nu sunt realiste. Jada Pinkett Smith a luat aceste comentarii foarte în serios şi a angajat o nouă echipă tehnică de consilieri, pentru cel de-al doilea sezon al serialului, care a debutat pe micile ecrane americane în luna iunie.

”Mama ne-a criticat destul de mult, anul trecut şi din acest motiv am angajat o echipă nouă de consilieri pentru acest an. Anul trecut ne-am descurcat excelent cu sfaturile pe care ni le-a dat şi îi sunt recunoscătoare pentru acest lucru, deoarece au existat foarte multe lucruri asupra cărora mi-a atras atenţia şi pe care nu le-aş fi putut face într-un mod corect, dacă ea nu ar fi fost aici”, a declarat actriţa americană. ”Ne-a explicat cum trebuie să folosim o seringă, cum trebuie să facem o injecţie, cum decurge procedura de resuscitare a pacienţilor. Sunt sarcini foarte specifice, iar anul trecut, multe infirmiere ne-au trimis email-uri în care ne explicau că nu executam corect anumite proceduri medicale. La sfârşitul primului sezon am primit un email de şase pagini de la mama mea. Însă, pentru acest an, mama m-a ajutat să produc un serial cu adevărat mai bun. Merită toate felicitările”, a adăugat Jada Pinkett Smith, în vârstă de 38 de ani.