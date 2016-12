Jaf armat la bancă

35 de secunde de groază au trăit, vineri dimineaţă, angajaţii sucursalei Băncii Carpatica din centrul Constanţei, după ce doi indivizi cu cagule au intrat în spaţiul comercial. În timp ce unul dintre atacatori i-a pus un pistol în piept agentului de pază, celălalt a intrat în casierie şi, sub ameninţări, i-a cerut unei angajate să îi pună toţi banii într-o geantă. Cei doi atacatori au plecat cu 69.000 de lei, fiind aşteptaţi în apropiere de un complice aflat la volanul unei maşini. O echipă de criminalişti coordonată de un procuror a descoperit mai multe indicii care duc pe urmele presupuşilor jefuitori. La toate ieşirile din municipiu şi din judeţ au fost instalate filtre rutiere care au verificat toate maşinile suspecte. Jaful armat asupra Băncii Carpatica este primul eveniment de aces gen petrecut vreodată la Constanţa.

Jaful armat a avut loc în jurul orelor 09.00, la cîteva minute după ce sucursala Băncii Comerciale Carpatica, din parcul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, şi-a început programul. Doi indivizi înarmaţi, avînd feţele acoperite cu cagule, au trecut pragul băncii în care se aflau nouă persoane: paznicul, care a fost prima ţintă a atacatorilor, un client şi şapte salariaţi. Gardianul a fost scos din joc de unul dintre mascaţi care i-a înfipt un pistol în piept ameninţînd că îl va împuşca dacă vreuna dintre celelalte persoane face un gest necugetat. Între timp, cel de-al doilea tîlhar a intrat în casierie şi i-a cerut unei angajate să îi dea toţi banii, care nu se aflau în seif, ci pe birou! Femeia, încremenită de spaimă, nu a mai putut reacţiona, aşa că, pentru a nu pierde timp, atacatorul a luat singur teancurile de bancnote aflate pe masă şi le-a vîrît într-o geantă. Una dintre angajatele unităţii, care se afla în toaletă în momentul în care a început coşmarul, a reuşit să fugă pe un geam şi să ajungă în sediul Casei de Cultură. Acolo, femeia a cerut ajutorul unei secretare: „A intrat pe uşă foarte speriată şi mi-a spus să sun la 112 şi să anunţ că în bancă are loc un jaf armat”. Pînă la sosirea echipei de intervenţie şi a poliţiştilor, hoţii reuşiseră să dispară, cel mai probabil la bordul unui autoturism de culoare neagră, parcat în apropiere, la volanul căruia se afla un posibil complice. Una dintre angajatele băncii reuşise să apese butonul de panică în timp ce hoţii se aflau încă în clădire. „Am ajuns aici într-un minut, dar cei doi atacatori nu au mai fost de găsit”, a declarat Vasile Buzescu, directorul firmei de pază şi protecţie „Nej Security”, care monitorizează spaţiul comercial. În scurt timp, împejurimile băncii au fost înţesate de poliţişti, agenţi de pază şi jandarmi. „Lovitura nu a durat mai mult de 35 de secunde. Hoţii au plecat cu 69.000 de lei. Este o sumă care se rulează zilnic prin bancă”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, prim-adjunctul şefului IPJ Constanţa. Oamenii legii au adus un cîine special antrenat care a luat urma hoţilor pînă într-o parcare situată la aprox. 100 de metri de bancă. „Un tînăr îmbrăcat într-un bluzon de culoare închisă, cu gluga trasă pe cap şi cu un rucsac în spate a trecut în goană pe lîngă mine, iar după el alerga un altul”, a declarat un constănţean martor la incident. O echipă de criminalişti coordonată de un procuror a descoperit mai multe indicii care duc pe urmele presupuşilor jefuitori. La anchetă participă doi ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Anchetatorii au vizionat imaginile înregistrate atît de camerele video de supraveghere din interiorul băncii, cît şi de cele din exterior. Angajaţii băncii, clientul aflat în interior la momentul jafului şi martorii au fost audiaţi aproape nouă ore. Spre seară, odată cu finalizarea primelor cercetări, anchetatorii au stabilit că deşi purtau mănuşi şi cagule, hoţii au lăsat suficiente urme care să-i dea de gol. Poliţiştii spun că prinderea jefuitorilor este o chestiune de ore. Mai mult, la toate ieşirile din municipiu şi din judeţ au fost instalate filtre rutiere pentru verificarea tuturor maşinilor suspecte. Avînd în vedere că toată acţiunea a durat mai puţin de un minut, poliţiştii nu exclud posibilitatea ca cei doi atacatori să fi acţionat \"la pont\" sau să-şi fi pregătit foarte bine atacul, după o îndelungată filare a unităţii bancare. „Sistemul de securitate al sucursalei Băncii Comerciale Carpatica a fost verificat de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) în luna februarie a acestui an, în urma controlului nefiind dispuse sancţiuni”, a declarat purtătorul de cuvînt al IPJ Constanţa, subinsp. Anda Drăgulescu. După jefuirea sucursalei constănţene, Banca Comercială Carpatica a remis un comunicat potrivit căruia „Autorităţile statului trebuie să ia măsuri suplimentare pentru protejarea populaţiei şi reducerea infracţionalităţii în actualul context economic şi social, luînd în calcul evenimentele similare precedente”. Despre faptul că banca era păzită de un singur om, care a fost luat de jefuitori ca din oală, conducerea băncii nu mai are nici o opinie... Jaful armat comis asupra Băncii Carpatica este primul eveniment de acest gen petrecut vreodată la Constanţa şi cel de-al doilea la nivel naţional.

Liviu DIDILESCU, Răzvan MIHĂILESCU