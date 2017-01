Jaf armat la un magazin de bijuterii din Suedia

Un magazin de bijuterii din aur dintr-un centrul comercial situat în oraşul Kista, la nord de capitala suedeză Stockholm, a fost jefuit de câţiva bărbaţi înarmaţi care au fugit apoi cu o maşină, relatează portalul TheLocal.se. Patru bărbaţi înarmaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, au pătruns în magazin şi au atacat personalul. Unul dintre ei era înarmat cu un pistol, doi cu răngi şi un altul cu o armă de foc de mari dimensiuni. Totul s-a petrecut în mai puţin de un minut, afirmă proprietarul magazinului, sub acoperirea anonimatului. Michel Clarenbeek se afla într-un magazin de haine când a văzut jaful. El a alergat să vadă despre ce este vorba şi a văzut un bărbat îmbrăcat în negru înarmat cu o mitralieră, potrivit cotidianului Aftonbladet. "A îndreptat arma spre mine. Am ridicat mâinile şi am m-am întors în magazin. Nu am fost împuşcat", a povestit el. După jaf, hoţii au fugit cu un Volkswagen negru, a precizat poliţia. Acesta a fost al doilea jaf armat produs în această zonă în ultimele două săptămâni.