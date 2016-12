Jaf ca-n filme

O bandă de hoţi inventivi a reuşit să spargă un bancomat din Marea Britanie săpând, timp de şase luni, un tunel cu lungimea de peste 30 de metri, bine-consolidat şi iluminat. Totuşi, infractorii au fost ghinionişti pentru că au reuşit să fure numai echivalentul a circa 7.200 de euro. Construcţia tunelului a fost începută într-un canal, în spatele unui magazin. Hoţii au săpat un tunel de peste 30 de metri, cu diametrul de circa 1,3 metri, care trecea pe sub o parcare şi pe sub fundaţia unei clădiri, în Greater Manchester. Potrivit poliţiei, lucrările au durat cel puţin şase luni. La capătul tunelului, hoţii au trebuit să perforeze şi un perete de beton de circa 40 de centimetri, pentru a ajunge la bancomat. „De când lucrez eu, nu am mai văzut o astfel de spargere”, a declarat detectivul Ian Shore. „Paguba nu a fost foarte mare; infractorii nu au reuşit să ia suma la care sperau”, a completat detectivul. În bancomat puteau fi până la 20.000 de lire sterline, circa 25.000 de euro, dar în momentul spargerii erau doar circa 6.000 de lire sterline.