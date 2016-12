Jaf de 150.000 de euro

Poliţiştii din comuna constănţeană Albeşti încearcă să dea de urma unor indivizi care au furat, joi seară, 150.000 de euro dintr-un apartament situat la parterul unui bloc din satul Cotu Văii. Oamenii legii spun că uşa de acces în locuinţa lui Constantin Stică, în vîrstă de 40 de ani, are un singur sistem de închidere, şi nu prezenta urme de forţare. Proprietarul le-a spus oamenilor legii că a plecat de acasă în jurul orelor 20.00 şi s-a întors după două ore. Atunci a văzut că banii, pe care îi obţinuse în urma unor tranzacţii cu terenuri, au dispărut. „Îi ţineam într-o geantă, sub patul din dormitor. Cînd am ajuns acasă, am observat că hoţii au mutat din loc doar patul. Aveam de gînd să-mi cumpăr cu aceşti bani un utilaj agricol”, a declarat Constantin Stică. Oamenii legii cred că hoţii au pătruns în locuinţa păgubitului folosind chei potrivite. Anchetatorii au deja un cerc de suspecţi şi continuă verificările pentru identificarea şi prinderea autorilor, care vor fi cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.