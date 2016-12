Jaf de 40.000 de euro..în cimitir

Doi bucureşteni erau să rămână fără o importantă sumă de bani, după ce au fost jefuiţi într-un cimitir din Constanţa. Autorul furtului este un adolescent de 17 ani, din Constanţa, care le dă mari bătăi de cap paznicilor din cimitirul Creştin Ortodox Constantin Brătescu, situat pe bulevardul IC Brătianu, în Constanţa. Poate părea sinistru, însă cu siguranţă jaful printre morminte este profitabil pentru Ergut Sali, care îşi petrece o mare parte din zi în cimitir, printre morminte. „Job-ul” lui, este să jefuiască persoanele care vin la cimitir şi care îşi lasă poşetele sau sacoşele nesupravegheate. Ieri, „ghinionul” lui Sali a fost că în tura de pază la cimitir era un ex-poliţist, pensionat pe caz de boală. „Îl ştim din cartier ca făcând parte din rândul persoanelor care fură. Mereu îl dau afară din cimitir, însă acum s-a învăţat şi sare gardul, prin spate. Chiar eu l-am prins de câteva ori, însă cred că avem vreo 20 de plângeri de furt şi el este autorul. Avem şi trei portofele pe care le-am găsit şi le ţinem în speranţa că persoanele păgubite se vor întoarce după ele. Cred că are în sânge hoţia, simte mirosul banilor, pentru că toate persoanele care au fost jefuite aveau sume destul de mari în portofele”, a declarat fostul poliţist, Daniel Buşu. Paznicul a adăugat că persoanele care vin în cimitir sunt atenţionate în permanenţă să nu îşi mai lase bunurile nesupravegheate, deoarece riscă să rămână fără ele.

LA UN PAS DE UN „CÂŞTIG CA LA LOTO” Fostul poliţist a spus că adolescentul îşi urmăreşte victimele şi se ascunde după cruci la aproximativ doi metri de ele. În momentul în care acestea fac curat la mormânt sau aprind câte o lumânare, el acţionează imediat şi le fură poşetele sau genţile, şi apoi fuge. După ce ia banii, hoţul aruncă poşetele cu restul bunurilor şi actele prin zonă. Ieri, adolescentul a fost la un pas de un „câştig ca la Loto”. Prin aceeaşi metodă, a furat poşeta unei femei care făcea curat la un mormânt împreună cu soţul. El a fost observat de păgubit, care a început să ţipe după ajutor. „Azi dimineaţă la 9.00, l-am văzut şi l-am dat afară din cimitir. După aproximativ două ore, în timp ce mă plimbam pe aleea, am auzit ţipete: „Hoţul! Hoţul”. L-am văzut după cruci şi am început să alerg după el odată cu păgubitul. L-am prins şi am recuperat poşeta. Ulterior am aflat că soţia lui avea în geantă 40.000 de euro”, a adăugat paznicul Daniel Buşu. Cei doi bucureşteni au spus că tocmai efectuaseră o tranzacţie imobiliară. La cimitir a ajuns în scurt timp un echipaj al Secţiei 4 Poliţie Constanţa, care l-a escortat pe adolescent la audieri. Pe numele lui Ergut Sali a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, adolescentul fiind cercetat în libertate. Cazul a fost preluat de lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale, din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa.