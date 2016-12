Două companii care desfăşoară operaţiuni din India au făcut posibil un jaf de 45 de milioane de dolari, descoperit de autorităţile americane. EnStage Inc, cu sediul în Bangalore şi ElectraCard Services, filiala din Pune, au procesat plăţi efectuate cu cardul pentru două bănci din Orientul Mijlociu, direct afectate de jaf. Hackerii au spart serverele celor două companii care procesează plăţi, ridicând balanţele şi limitele de retragere a conturilor coordonate cu retrageri de la ATM-uri din 27 de ţări.

Procurorii americani nu au numit cele două companii, dar au precizat că una are sediul în India şi una în SUA. Un oficial american, dar şi un angajat de bancă au fost cei care au confirmat sub anonimat că ElectraCard Services a fost compania care a procesat plăţi pentru National Bank of Ras Al Khaimah PSC (RAKBANK), care a suferit o pierdere de cinci milioane de dolari, scoşi din ATM-uri din întreaga lume, pe data de 21 decembrie. EnStage, cu sediul oficial în Cupertino, California, este compania care a procesat plăţi pentru Bank of Muscat din Oman, care a suferit o pierdere de 40 de milioane de dolari, în urma unui jaf coordonat pe data de 19 februarie. Atât băncile, cât şi companiile de procesare a plăţilor vizate au refuzat orice comentariu. Procurorii americani sunt de părere că hackerii au luat în vizor companii care operează în India din cauza deficienţelor sistemelor de securitate, dar consideră incidentul izolat.