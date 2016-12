Jaf de 60.000 de lei la Agigea

CA LA CARTE Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unor indivizi care au jefuit luni seara casa directorului Centrului Medical al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Constanţa. Anchetatorii spun că hoţii au acţionat după ce proprietarii imobilului din comuna Agigea au plecat de acasă. Aceştia au pătruns în clădire forţând o fereastră de la etajul întâi şi au furat un pistol cu aer comprimat şi bijuterii în valoare totală de 60.000 de lei! Păgubiţii au realizat ce s-a întâmplat abia la câteva ore după ce s-au întors la domiciliu. „Am plecat de acasă luni, în jurul orelor 17.30 şi ne-am întors pe la 23.30. Casa era spartă, dar noi nu am observat pentru că la parter nu exista niciun fel de urmă de efracţie. Am avut un pic de treabă jos, apoi ne-am uitat la un film la televizor. Abia în jurul orelor 02.00, când am urcat la etaj, ne-am dat seama că am fost jefuiţi. Mai întâi, am văzut geamul balconului deschis. Eu ştiam că îl lăsasem închis în momentul în care am plecat, şi soţul mi-a spus că aşa îşi aminteşte şi el. A fost o surpriză. Când am intrat în dormitor, am văzut că totul era răvăşit. Au furat bijuterii din aur. Cred că au căutat şi bani, dar nu au găsit nimic. Nu i-au interesat, însă, electronicele. Probabil că acestea ar fi fost mai greu de transportat şi s-au temut că ar putea fi zăriţi de vreun vecin sau de vreun trecător. S-au găsit urme de forţare pe geamul exterior”, povesteşte păgubita dr. Rodica Ciulea, directorul Centrului Medical al IPJ Constanţa.

CERC DE SUSPECŢI Imediat după ce şi-au dat seama că au fost prăduiţi, păgubiţii au sunat la 112 şi au cerut ajutor. Criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au sosit în scurt timp la adresa indicată şi au ridicat probe din locuinţă. Rodica Ciulea spune că imobilul nu este dotat cu sistem de alarmă. „Avem doi câini care îşi fac foarte bine treaba în ceea ce priveşte paza gospodăriei, însă, înainte de a pleca de acasă, i-am legat pentru că în ultima perioadă s-au încăierat în câteva rânduri. Vă daţi seama că nu ne-am fi aşteptat să se întâmple aşa ceva”, a declarat femeia. Poliţiştii cred că indivizii care au dat lovitura au acţionat la pont. „Cel mai probabil, proprietarii au fost urmăriţi. În momentul în care au văzut că părăsesc imobilul, suspecţii s-au hotărât să acţioneze”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, prim adjunctul şefului IPJ Constanţa. Oamenii legii au deja un cerc de suspecţi în acest caz şi continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea autorilor. Aceştia vor fi cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.