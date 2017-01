Jaf la o agenţie loto

Poliţiştii din localitatea constănţeană Medgidia au intrat în alertă, la primele ore ale dimineţii de vineri, după ce angajata unei agenţii loto a reclamat spargerea sediului societăţii. Din primele cercetări efectuate în acest caz oamenii legii au stabilit că, în noaptea de joi spre vineri, persoane necunoscute au intrat prin efracţie în sediul agenţiei şi au furat seiful. „Când am ajuns de dimineaţă la muncă am văzut că lacătul şi încuietoarea uşii de la intrare erau sparte. Am intrat în sediu şi am observat că dispăruse seiful. Erau mai multe bunuri de valoare în apropierea lui, însă, hoţii nu au mai luat nimic. Nu pot să îmi explic cum au putut să îl ia pentru că seiful avea câteva sute de kilograme. Când l-au adus, muncitorii abia au putut să îl bage înăutru. A trebuit să schimbăm tocul de la uşă. Acum abia dacă se vede o urmă. Nu ştiu cum au putut hoţii să îl ia aşa uşor“, a declarat Ioana Butaru, în vârstă de 49 de ani, din Medgidia, agajata care a descoperit spargerea. Anchetatorii spun că în urma acestei lovituri hoţii au reuşit să plece cu 3.000 de lei. Ei nu exclud posibilitatea ca aceştia să fi folosit un cărucior pentru a transporta seiful de la agenţie până la maşina parcată în apropierea sediului agenţiei. O echipă de specialişti a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa a verificat, ieri, timp de câteva ore sediul societăţii pentru a descoperi eventualele urme lăsate de hoţi. Oamenii legii spun că au deja un cerc de suspecţi, iar în prezent se fac verificări pentru a se stabili cu exactitate gradul de implicare al acestora. Totodată, poliţiştii spun că reprezentanţii agenţiei au fost avertizaţi în nenumărate rânduri să doteze sediul cu sisteme de siguranţă şi gratii la uşa de acces, însă, administratorul a omis să facă acest lucru. „În urma controalelor efectuate de echipele noastre, agenţia a primit şapte sancţiuni pentru faptul că seiful nu era asigurat corespunzător. Alte trei sancţiuni au fost date pentru faptul că agenţia nu era dotată cu un sistem de alarmă. Valoarea totală a amenzilor date în ultimele trei luni se ridică la peste 20.000 de lei. I-am avertizat de nenumărate ori să doteze sediul cu camere de supraveghere şi alarmă, însă, am primit doar promisiuni“, a declarat cms. şef Vasile Dăogaru, şeful Poliţiei Medgidia.