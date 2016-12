Jaf la stînă

Un bărbat din comuna constănţeană Cobadin, a reclamat la postul de poliţie din localitate că, în noaptea de luni spre marţi, a fost snopit în bătaie de mai mulţi indivizi. Totul s-a întîmplat la o stînă din apropierea localităţii Viişoara, unde Marian Burlacu lucrează ca cioban. Acesta le-a povestit poliţiştilor că întregul coşmar a început în jurul orelor 23.00, cînd a zărit pe cîmp o maşină, din care au coborît patru persoane. A crezut iniţial că sînt muncitori, dar s-a înşelat amarnic. „Cei patru necunoscuţi, din care doi aveau chipurile acoperite, au tăbărît pe mine şi au început să mă lovească cu bîtele. Am reuşit să scap şi am alergat pînă la o gospodărie din apropiere, unde am cerut ajutor. Cînd m-am întors dimineaţă la stînă, am numărat oile din ţarc şi am văzut că lipsesc vreo şapte”, a declarat Marian Burlacu. Lucrătorii postului de poliţie Cobadin au deschis o anchetă pentru identificarea şi prinderea autorilor.