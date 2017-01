Jafar Panahi, distins la Cannes

După Clint Eastwood, Nanni Moretti, David Cronenberg, Jim Jarmush şi Agnès Varda, cineastul Jafar Panahi, condamnat la închisoare de autorităţile iraniene, a fost distins la Cannes cu premiul Carosse d\'Or, trofeu acordat în fiecare an de Societe des Réalisateurs de Films (SRF). În prezenţa ministrului Culturii, Frederic Mitterrand şi cu ocazia unei mese rotunde despre munca cineaştilor sub dictatură, acest premiu i-a fost remis în mod simbolic, joi seară, cineastei franceze Agnes Varda, precedenta laureată a distincţiei Carosse d\'Or. Regizorii Costa-Gavras şi Olivier Assayas din Franţa, Reza Serkani din Iran şi Oussama Mohammed din Siria au fost prezenţi la eveniment.

Sub incidenţa unei pedepse de şase ani de închisoare şi a unei interdicţii de a nu mai filma timp de 20 de ani, Jafar Panahi, arestat la domiciliu în Iran, va fi totuşi prezent la Cannes, graţie celui mai recent lungmetraj al său, intitulat ”In Film Nist / Acesta nu este un film”, realizat în condiţii semiclandestine şi prezentat pe data de 20 mai, în cadrul unei proiecţii speciale în selecţia oficială. De altfel, secţiunea Quinzaine des Realisateurs are programat unul dintre filmele sale, ”Offside”, realizat în 2005. Postul de televiziune Canal+ va difuza acest film în seara de vineri. ”Be Omid e Didar / La revedere”, lungmetrajul unui alt tânăr regizor iranian, Mohammad Rasoulof, condamnat la rândul lui la şase ani de închisoare, a fost proiectat vineri seară, în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes.

În vârstă de 50 de ani, Jafar Panahi, unul dintre cineaştii noului val al cinematografiei iraniene, a fost arestat pentru prima dată în iulie 2009, după ce a participat la o ceremonie de comemorare a protestatarilor ucişi în timpul unei altercaţii cu privire la alegerile electorale din Iran. Regizorul a fost eliberat la scurt timp, dar i s-a interzis să părăsească ţara. În februarie 2010, Jafar Panahi a fost arestat din nou, împreună cu membri ai familiei sale şi alţi colegi şi a fost încarcerat la celebra închisoare Evin din Teheran. În mai a fost eliberat după plata unei cauţiuni de 200.000 de dolari, după mai multe zile de greva foamei. Jafar Panahi fost asistent al cineastului Abbas Kiarostami. A fost recompensat, printre altele, cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia din 2000, pentru ”Dayereh / Cercul”. A fost premiat de două ori şi la Festivalul de Film de la Cannes, pentru ”The White Balloon”, premiul Caméra d\'Or 1995 şi ”Crimson Gold”, premiul juriului secţiunii Un Certain Regard din 2000.