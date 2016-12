Jaful armat de la depozitul de ţigări a durat 40 de secunde

Poliţiştii constănţeni se află în continuare pe urmele celor patru indivizi care au jefuit, miercuri seară, un depozit de ţigări din staţiunea Jupiter. Indivizii au pătruns în sediul firmei SC PNP Impex SRL în jurul orelor 19.00, i-au ameninţat pe cei trei angajaţi care se aflau înăuntru şi au furat de pe biroul casierei suma de 48.000 de lei, încasările din ziua respectivă. Una dintre salariatele societăţii a leşinat în momentul în care cei patru hoţi, care aveau chipurile acoperite cu cagule şi erau îmbrăcaţi cu haine de culoare închisă, au intrat în sediu. Oamenii legii spun că doi dintre atacatori au luat banii, iar ceilalţi doi i-au supravegheat pe angajaţi. Proprietarul firmei a declarat că una dintre persoanele care se aflau în depozit în momentul în care cei patru tîlhari au dat lovitura a reuşit să apese butonul de panică, dar pînă la sosirea echipei de intervenţie a firmei de pază care monitorizează spaţiul comercial, autorii jafului se făcuseră nevăzuţi. Aceştia au dispărut într-un autoturism, parcat la 30 de metri de sediul firmei. Oamenii legii spun că doar unul dintre cei patru hoţi era înarmat cu un pistol şi că indivizii purtau mănuşi. „Imediat după ce s-a primit apelul prin linia unică 112, la faţa locului au ajuns poliţiştii din Neptun. S-au format foarte rapid mai multe filtre de poliţie. Practic, am închis judeţul. Au fost audiaţi angajaţii societăţii, criminaliştii au efectuat cercetări la faţa locului. Am format mai multe echipe operative care acţionează în vederea identificării autorilor şi sperăm ca, în cel mai scurt timp cu putinţă, să dăm de urma lor”, a declarat, ieri după-amiază, cms. şef Aurelian Zaheu, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). La aproape o oră după comiterea faptei, în comuna Valu lui Traian, oamenii legii au oprit în trafic un autoturism marca Opel Vectra, la bordul căruia se aflau patru bărbaţi. Aceştia au fost escortaţi la sediul postului de poliţie din localitate pentru a fi audiaţi. „Autoturismul avea aceleaşi caracteristici ca maşina în care au fugit autorii jafului din staţiunea Jupiter. În Opel se aflau patru persoane, aşa că poliţiştii au oprit autoturismul, în trafic, pentru verificări. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că persoanele respective nu au comis jaful”, a declarat sinsp. Radu Croitoru, purtătorul de cuvînt al IPJ Constanţa.

Tîlharii au acţionat la pont

Poliţiştii estimează că jaful a durat în jur de 40 de secunde. Aceştia cred că tîlharii au acţionat la pont, spre sfîrşitul programului, exact în momentul în care salariaţii SC PNP Impex SRL făceau monetarul. Oamenii legii presupun că indivizii au aşteptat în zonă momentul prielnic şi, cînd au văzut că în depozit mai sînt doar cîţiva angajaţi, s-au hotărît să dea lovitura. Le-a fost cu atît mai uşor să-şi ducă la bun sfîrşit planul cu cît uşa de acces în depozit nu era încuiată în acel moment. „Firma are camere de supraveghere doar în zona în care este depozitată marfa, nu şi în biroul în care se păstrează banii. Din păcate, nu avem imagini din timpul jafului. Ne-ar fi ajutat mult în desfăşurarea anchetei”, a declarat cms. Cristinel Niţoi, locţiitorul şefului Poliţiei Neptun. Interesant este faptul că, vinerea trecută, mai mulţi cîini folosiţi pentru paza depozitului au fost otrăviţi. Oamenii legii presupun că a fost mîna celor patru hoţi care au acţionat miercuri seară şi care şi-au pregătit cu multă atenţie „terenul”. Societatea PNP Impex SRL are ca obiect de activitate distribuţia de ţigări şi băuturi.

Jaf asemănător

Poliţiştii nu exclud posibilitatea ca autorii loviturii din staţiunea Jupiter să fi comis şi jaful care a avut loc în urmă cu trei săptămîni la o agenţie loto din oraşul Mangalia, mai ales că între cele două fapte există foarte multe asemănări. Amintim că, pe 10 octombrie, trei indivizi mascaţi au jefuit o agenţie loto din Mangalia. Oamenii legii spun că cei trei atacatori, care aveau feţele acoperite cu cagule, au intrat în spaţiul comercial, situat pe strada Rozelor, cu două ore înainte de terminarea programului şi au ameninţat-o pe casieră cu un pistol, cerîndu-i acesteia să le dea toţi banii pe care îi are în unitate. Îngrozită, femeia s-a conformat, iar tîlharii au reuşit să plece cu aproape 5.000 de lei. Poliţiştii spun că angajata agenţiei loto a avut suficientă prezenţă de spirit pentru a apăsa butonul de panică însă, pînă la sosirea echipei de intervenţie a firmei de pază, autorii jafului reuşiseră să se facă nevăzuţi. Oamenii legii spun că lovitura a durat aproximativ 60 de secunde. Anchetatorii au mai stabilit că cei trei hoţi au fugit de la locul faptei la bordul unui autoturism de culoare închisă, parcat în apropiere. Întreaga desfăşurare a jafului a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în interiorul agenţiei loto. Poliţiştii spun că imaginile sînt destul de neclare, aşa că nu le-au fost de mare ajutor. Potrivit oamenilor legii, cei trei indivizi purtau mănuşi şi erau îmbrăcaţi cu hanorace.