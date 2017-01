Jaful de la Lumina - drumul banilor!

DESCINDERI Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au reuşit, ieri, să recupereze 110.000 lei din cei aproape 200.000 de lei furaţi în urmă cu mai bine de o săptămână din anexa unei locuinţe din Lumina. Oamenii legii spun că, în urma unor informaţii, au reuşit să prindă urma banilor cu toate că suspecţii, ajunşi în spatele gratiilor, au fost ajutaţi de rude pentru a îi face dispăruţi. „Ne puteam mişca şi mai repede dacă partea vătămată ne sesiza din timp. Vreau să reamintesc că păgubitul ne-a anunţat abia după 24 de ore de la comiterea furtului şi a comunicat faptele ca o sesizare banală. A spus că i s-au furat nişte bani din casă şi că a văzut o urmă pe geam şi a întrebat dacă îl putem ajuta. Am identificat suspecţii şi am început să recuperăm banii furaţi. Am verificat persoanele care puteau să îi ajute pe cei trei la ascunderea banilor. Am făcut mai multe percheziţii domiciliare, iar primii bani i-am recuperat de la casa părinţilor unui suspect“, a declarat scms.Laurenţiu Carp, şeful Secţiei 2 de Poliţie Rurală Mihail Kogălniceanu. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, ieri dimineaţă, poliţiştii au efectuat o descindere la locuinţa naşei suspectului Constantin Manole, tot în localitatea Lumina. În timpul verificărilor, naşa acestuia, Nicoleta Smău, le-a spus oamenilor legii că ştie unde sunt banii şi i-a condus la un imobil situat în cartierul Coiciu, din municipiul Constanţa, unde un bărbat a predat anchetatorilor o borsetă în care se aflau 110.000 lei.

ÎNGROPAŢI ÎN CURTE Ancheta poliţiştilor a arătat că, la scurt timp de la comiterea furtului, Constantin Manole a luat cei 110.000 lei şi i-a îngropat în curtea casei sale. Două zile mai târziu, la câteva ore după prima percheziţie, soldată şi cu reţinerea suspectului, soţia acestuia, Nicoleta Manole, a dezgropat banii şi i-a dat naşei. „După ce au venit poliţiştii şi au căutat prin casă am dezgropat banii din locul în care îi îngropase soţul meu şi i-am dat naşei. Mai departe nu ştiu ce s-a întâmplat cu banii. Ei i-am zis să îi păstreze“, a declarat Nicoleta Manole. Speriată că poliţiştii i-ar putea trece şi ei pragul, Nicoleta Smău a pasat banii unui prieten din Constanţa, loc în care, ieri, au fost şi găsiţi de poliţişti. Până în prezent, poliţiştii au reuşit să recupereze 144.600 lei. Despre restul de 50.400 de lei, oamenii legii spun că sunt slabe şanse ca aceştia să mai fie recuperaţi. „Cel puţin 20.000 de lei au fost cheltuiţi de către suspecţi. Pot să spun că 18.000 de lei au fost cheltuiţi de un suspect într-o singură zi pe „diverse activităţi“, cum spune el“, a adăugat scms. Laurenţiu Carp. La capitolul „diverse activităţi“, poliţiştii spun că este vorba de prostituate, haine, aparatură electronică şi telefoane mobile.

LOVITURA Reamintim că, în noaptea de 24 spre 25 septembrie, Ionuţ Niculescu, de 23 de ani, Constantin Manole, de 23 de ani, şi Alexandru Dobrin, de 21 de ani, au furat dintr-o anexă a locuinţei lui Marcel Neagu, din localitatea Lumina, 195.000 lei. Oamenii legii au stabilit că, pe timpul nopţii, cei trei tineri au sărit gardul şi au intrat în anexa casei pe un geam neasigurat. Odată ce au ajuns în interior, suspecţii au mers direct la locul în care bărbatul îşi ascunsese banii, mai exact sub salteaua unui pat. În urma percheziţiilor efectuate, oamenii legii au reuşit să recupereze iniţial doar 24.700 de lei şi bunuri în valoare de 2.000 de lei. Două zile mai târziu, dintr-o stivă de lemne din curtea părinţilor lui Constantin Manole, poliţiştii au găsit încă 7.900 lei din pradă. Odată cu extinderea cercetărilor, poliţiştii au stabilit că pontul jafului a fost dat de Alexandru Dobrin, care fusese angajat pentru o scurtă perioadă la ferma păgubitului. Dobrin a aflat de bani după ce victima jafului i-ar fi spus că a scos o sumă mare de bani de la bancă pentru că intenţionează să îşi cumpere un apartament. Cei trei suspecţi au fost arestaţi preventiv pentru o perioadă de 29 de zile, de magistraţii Judecătoriei Constanţa, pentru furt calificat. În funcţie de rezultatul anchetei, Nicoleta Manole şi Nicoleta Smău riscă să fie cercetate pentru tăinuire.