Jaful de un dolar

Un american a jefuit o bancă, într-un mod inedit, cerându-i casierei să îi dea un dolar, iar motivul pentru care a făcut acest lucru este uimitor. Fără a avea vreo armă, James Verone a intrat într-o bancă din Gastonia, în statul Carolina de Nord şi i-a dat casierei un bilet pe care scria ”Acesta este un jaf, te rog dă-mi doar un dolar”, după care s-a aşezat pe un scaun, aşteptând sosirea poliţiei. Jefuitorul în vârstă de 59 de ani a declarat că a făcut acest gest pentru a primi asistenţă medicală gratuită în închisoare. James Verone are probleme cu inima, provocate de o tumoră crescută în cavitatea toracică, are flexibilitate redusă pe piciorul stâng şi hernie de disc. Deoarece nu mai are un loc de muncă, bărbatul a considerat că planul său este soluţia pentru a primi îngrijire. Cum era de aşteptat, James Verone a fost acuzat de furt şi speră să primească o pedeapsă cu închisoarea de trei ani. Bărbatul afirmă că acum primeşte îngrijirile medicale de care are nevoie, însă medicul închisorii îl acuză că manipulează sistemul. Orice vizită la medicul închisorii costă sistemul american de sănătate circa cinci dolari, în condiţiile în care orice muncă efectuată de un deţinut pe zi aduce venituri între 19 şi 40 de cenţi pe oră. Pentru că infracţiunea nu a fost comisă cu violenţă şi pentru că nu este recidivist, James Verone va fi cel mai probabil condamnat la un an de închisoare.